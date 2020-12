Ungarn beginnt mit der Impfung von Mitarbeitern des Gesundheitswesens

Ungarn hat am Samstag damit begonnen, sein Gesundheitspersonal mit dem Impfstoff von Pfizer-BioNTech gegen Covid-19 zu impfen. Der erste Impfstoff wurde von János Szlávik, dem Leiter der Infektiologie am Budapester Süd-Pest Zentralkrankenhaus, verabreicht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die erste Lieferung des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech, die am frühen Samstag in Ungarn eintraf, enthielt 9.750 Dosen, genug, um 4.875 Mitarbeiter des Gesundheitswesens zu impfen. Szlávik sagte, Ungarn werde später größere Mengen des Impfstoffs erhalten. Er sagte, zahlreiche Studien hätten die Sicherheit des Impfstoffs bestätigt, fügte aber gleichzeitig hinzu, dass es zu den gleichen Nebenwirkungen kommen könne wie bei anderen Impfungen, wie Schmerzen an der Einstichstelle, leichtes Fieber am Tag nach der Impfung oder Muskelschmerzen.

Die Gesundheitsbehörden werden im Falle von Impfstoff-Empfängern, die in der Vergangenheit eine schwere allergische Reaktion oder einen Schock nach dem Verzehr bestimmter Lebensmittel oder Getränke erlitten haben, äußerst vorsichtig sein, fügte er hinzu.

Auch der Minister für Personalwesen, Miklós Kásler, begrüßte die Ankunft des Impfstoffs. „Obwohl wir noch warten müssen, um mit den Massenimpfungen zu beginnen, haben wir heute einen bedeutenden Schritt in Bezug auf die Eindämmung der Epidemie gemacht“, sagte er. Die erste Impfstofflieferung überquerte die ungarische Grenze zu Österreich und wurde unter Polizeibewachung in das Budapester Süd-Pester Zentralkrankenhaus transportiert.