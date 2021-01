Ungarn: Einschränkungen bleiben bis zum 1. Februar in Kraft

Die Regierung wird die Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus bis zum 1. Februar aufrechterhalten, und die weiterführenden Schulen werden den digitalen Unterricht fortsetzen, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





In einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Sender „Kossuth Rádió“ sagte Orbán, dass die Beschränkungen so lange aufrechterhalten werden, bis genügend Impfstoffe zur Verfügung stehen. Die bisher nach Ungarn gelieferten Dosen reichten nur aus, um 80.000 Menschen zu impfen, sagte Orbán. Deshalb habe das operative Gremium, das für den Umgang mit der Epidemie verantwortlich ist, beschlossen, die Beschränkungen aufrechtzuerhalten, sagte er und fügte hinzu, dass „obwohl es sich so anfühlt, als hätten wir die Epidemie verlangsamt, sie immer noch eine große Gefahr darstellt.“

Die Impfstoffe seien sicher und notwendig, sagte Orbán und fügte hinzu, er werde sich impfen lassen, „wenn ich an der Reihe bin“. Bisher haben 42.549 Angestellte des Gesundheitswesens ihre erste Impfung erhalten, sagte Orbán und fügte hinzu, dass die anfänglichen Einwände nachgelassen zu haben scheinen“. Die Impfung in Altenheimen sei im Gange und werde am Wochenende in allen Einrichtungen mit mehr als 150 Bewohnern beginnen, sagte er. Derzeit hätten sich 80 Prozent aller Bewohner und 50 Prozent der Angestellten für die Impfung angemeldet. Anders als im Westen sei die ungarische Regierung nicht bereit, die Vorschriften zu ändern, bis genügend Dosen zur Verfügung stünden, sagte er.