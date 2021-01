Preuß zum Abschluss in Oberhof Zweite im Massenstart

Biathletin Franziska Preuß hat zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Oberhof den zweiten Sieg ihrer Karriere nur knapp verpasst.

Die 26-Jährige aus Bayern wurde nach zwei Schießfehlern starke Zweite und hatte im Massenstart nur 3,9 Sekunden Rückstand auf Siegerin Julia Simon aus Frankreich. Den dritten Rang über 12,5 Kilometer belegte Olympiasiegerin Hanna Öberg aus Schweden. Erst am Vortag hatte Preuß die deutsche Frauenstaffel mit einem souveränen Auftritt am Rennsteig zum ersten Erfolg seit fast zwei Jahren geführt. Ihren bislang einzigen Einzelsieg hatte Preuß vor zwei Jahren im Massenstart in Ruhpolding gefeiert.

Zweitbeste Deutsche auf den WM-Strecken von 2023 wurde Denise Herrmann (4 Fehler) als 15., Janina Hettich (2) belegte Platz 18 und Maren Hammerschmidt (4) Rang 29.

Nach zwei Weltcupwochen in Thüringen steht für die Skijäger von diesem Donnerstag an die WM-Generalprobe im italienischen Antholz auf dem Programm. Die Weltmeisterschaft findet nach einer Wettkampfpause vom 10. bis 21. Februar in Pokljuka/Slowenien statt.