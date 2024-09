EuroMillions & Co.: So spielen Sie über 30 internationale Lotterien vom heimischen Sofa aus

Lotto spielen bietet für viele eine willkommene Abwechslung zum Alltagstrott. Immerhin ist die Vorstellung, mit einem Einsatz von wenigen Euros und mit der Glücksgöttin Fortuna auf der rechten Schulter den Millionen schweren Jackpot zu knacken, reizvoll. Dank des Internets gibt es die Möglichkeit, nicht nur die deutschen Lotterien zu wählen, sondern ganz bequem vom eigenen Sofa oder Schreibtisch aus, das internationale Lottoglück herauszufordern.

Ob Sie Ihr Glück beim spanischen El Gordo oder bei italienischem SuperLotto versuchen oder aber von Zuhause aus EuroMillions von Lottoland spielen. Das Spielprinzip ist in der Regel immer das Gleiche: Die richtigen Zahlen entscheiden zwischen Gewinn oder Flaute! Mehr zu dem internationalen Lottoglück erfahren Sie in diesem Artikel.

Die große Welt des Online-Lottos in seiner ganzen Fülle

Regelmäßig seine digitalen Kreuzchen setzen, ist ziemlich simpel und doch mit Spannung und Vorfreude verbunden. Immerhin hoffen die meisten auf den großen Gewinn und die finanzielle Freiheit im Nachhinein. Dank des bequemen Online-Lottos ist die Tippabgabe einfach zugänglich und breit gefächert. Sie besuchen mit Ihrem Smartphone einfach die Website des Online-Lottoanbieters Lottoland, wählen eine Lotterie aus und setzen Ihre digitalen Kreuzchen.

So ganz nebenbei erfahren Sie über den Online-Lottoanbieter viel über die jeweiligen Regeln und Gewinnchancen der Lotterie. Diesen sollten Sie sehr sorgfältig durchlesen, schließlich möchten Sie doch wissen, was auf Sie zukommt, oder? Zwischen den einzelnen Lotterien gibt es nämlich Unterschiede zwischen Gewinnklassen, Gewinnchancen, Spielprinzip oder Zusatzspielen.

Zehn der beliebtesten Lotterien in der Übersicht:

EuroMillions

EuroJackpot

EuroDreams

PowerBall

MegaMillions

SuperLotto

SwissLotto

El Gordo

LOTTO 6aus45

WorldMillions

Grenzenloses Vergnügen dank Online-Lotto

Wenn Sie sich für Online-Lotto entscheiden, stehen Ihnen also die großen internationalen Lotterien zur Auswahl. Ob in den USA oder in Europa, Sie entscheiden, wo Sie Ihr Glück, das in diesem Fall im wahrsten Sinn des Wortes grenzenlos ist, versuchen. Der Vorteil ist natürlich, dass Sie Ihrem Glück von überall aus nachjagen können!

Sie sitzen in der U-Bahn in Richtung nach Hause und wissen nichts mit Ihrer Zeit anzufangen? Warum vertreiben Sie sich nicht mit der digitalen Tippabgabe bei EuroMillions Ihre Zeit? Bei dieser Lotterie wählen Sie 5 Zahlen aus 50, sowie 2 Sternzahlen aus 12. Mit etwas Glück spült Ihnen Ihr nach Hause Weg mindestens 17 Millionen Euro auf das Bankkonto. Am 08.12.2023 freute sich übrigens ein Glückspilz über den aktuellen Rekordjackpot von 240 Millionen Euro.

Wie erfahre ich eigentlich die Ziehungsergebnisse?

Die digitale Tippabgabe ist also bequem und einfach möglich, denn Sie melden sich bei dem Online-Lottoanbieter Lottoland an und geben online Ihre Zahlen an. Praktisch ist, dass Sie die Ziehung der Zahlen nicht live mitverfolgen oder mühsam nachlesen müssen. Denn direkt im Anschluss der Ziehungen finden Sie die Ergebnisse direkt in Ihrem virtuellen Postfach. Das sind dann E-Mails im Posteingang oder SMS auf dem Smartphone, die man gerne öffnet und die echt Spaß in Ihr Leben bringen.

Jetzt stellt sich für viele Leser sicherlich die Frage: Muss ich einen Gewinn bei internationalen Lotterien versteuern? Sofern Sie über einen Online-Lottoanbieter teilnehmen, bleibt Ihr Gewinn steuerfrei. Lassen Sie sich beispielsweise im Urlaub an der Küste Valencias die Seele baumeln und kaufen vor Ort ein El Gordo Los, müssen Sie den Gewinn versteuern. Also, sofern Sie online über Lottoland teilnehmen, fließt jeder Euro steuerfrei auf Ihr Bankkonto. Über die spanische Sommerlotterie berichten wir übrigens in diesem Artikel.