Warum werden tragbare Gaming-Devices so beliebt?

Tragbare Spielgeräte an sich sind keine neue Erfindung. Bereits in den 90er-Jahren erlebten die ersten Versionen des Nintendo Game Boys einen Boom. Es gab kaum jemanden im spielfähigen Alter, der keinen Game Boy mit sich herumtrug. Seitdem hat sich einiges in der Gaming-Welt geändert. Zum einen hat sich die Branche in unterschiedliche Bereiche unterteilt wie Videospiele, Online Casinos und eSports. Zum anderen gibt es die unterschiedlichsten Geräte, auf denen gespielt werden kann.

Mobiles Gaming in Fantasywelten und im Online Casino

Mobiles Gaming ist einer der Bereiche, der in den letzten Monaten und Jahren besonders stark zugelegt hat. Weltweit werden für das Jahr 2022 Umsätze von mehr als 136 Mrd. Euro erwartet. Schaut man sich die Entwicklung an, wird das Potenzial dieses Sektors sichtbar. So lag beispielsweise im Jahr 2018 der weltweite Umsatz nur bei gut 60 Mrd. Euro.

Dieser kontinuierliche Anstieg hat sicherlich auch damit zu tun, dass sich die Technologie immer weiter entwickelt und die kleinen Smartphones konstant verbessert und somit leistungsfähiger werden. Dabei ist es egal, in welcher Gaming-Branche man sich zu Hause fühlt. Die einen schaffen sich eigene Welten in Minecraft, entdecken verwunschene Ecken in Harry Potter oder setzen auf Klassiker wie Candy Crush oder Kartenspiele im Casino.

Die Casino-Branche ist ein bedeutender Teil des iGaming. Viele Tausende Plattformen bieten bunte Slotspiele, aber auch die traditionellen Kartenspiele an. Poker, Blackjack oder Baccarat werden auch über das Handy im Livemodus gespielt. Die Auswahl an Spielvarianten ist mittlerweile genauso groß wie bei den PC-Versionen. Fragen zu Spielvarianten werden einfach parallel über das Web beantwortet oder direkt an den live zugeschalteten Croupier gestellt. Was ist ein Blackjack Double Down? Wo liegt bei Poker der Unterschied zwischen Texas Hold’em oder Omaha Hold’em? Die Antworten dazu sind nur wenige Klicks entfernt.

PC, Konsole vs. mobile Geräte: Vor- und Nachteile

Alle drei Optionen, sprich Konsole, PC und das Smartphone haben sich als funktionstaugliche Spielgeräte bereits bewiesen. Doch trotzdem können sich gerade die Smartphones immer mehr gegen die traditionellen Gaming-PCs oder Konsolen durchsetzen. Das hat in erster Linie mit der Technologie zu tun. Denn die Handys sind mittlerweile zu guten Preisen erhältlich, gleichzeitig nimmt die Leistungsfähigkeit zu.

Das macht sich bei dem Blick auf die Weltkarte vor allem in den Ländern Südamerikas, Asiens und Afrikas bemerkbar. Immer mehr Menschen erhalten mit erschwinglichen Smartphones Zugang zum WWW und zum Gaming. Mit dem Ausbau engmaschiger und stärkerer Mobilfunknetze wie 4G und 5G ist die Voraussetzung für ruckelfreies Gaming auch über die Cloud gegeben. Das bedeutet, auch die geringere Speicherkapazität der Smartphones hindert die Spieler nicht, die neuesten Games zu zocken. Das Besondere am Cloud Gaming ist nämlich, dass Spiele nicht mehr heruntergeladen werden müssen und Speicherplatz besetzen. Sie werden direkt online über den Server des Anbieters gespielt.

Weitere Vorteile der mobilen Geräte sind:

Fantastische Grafiken auf kleinem Bildschirm

Einer der Hauptgründe für den Trend des mobilen Spielens ist die verbesserte Technik, die es erlaubt, auch auf kleinen Bildschirmen eine exzellente Grafik zu bieten. Die Auflösungen sind sehr hoch, denn die verarbeiteten Prozessoren und Speicherelemente bringen mehr Leistung als noch vor Jahren. Das gilt ebenfalls für die Akkulaufzeit. Denn diese hat sich in den letzten Modellen der Smartphones durch die Bank erhöht, und das obwohl die Bauteile immer kleiner werden.

Flexibilität auf 100%

Mobile Spielgeräte ermöglichen eine absolute Flexibilität hinsichtlich wann und wo gespielt werden kann. Keiner muss mehr nach Hause flitzen, um den PC anzuwerfen, wenn er mit den Freunden bei League of Legends verabredet ist. Das Smartphone ist in der Regel immer in der Tasche und so kann einfach von unterwegs, in Bus, Bahn oder im Park entspannt gespielt werden.

Breite Auswahl günstiger mobiler Spiele

Ein weiterer Pluspunkt des mobilen Gamings ist die riesige Auswahl an Spielen. Das Angebot reicht von einfachen Puzzle- und Lernspielen bis hin zu den umfangreichen Multiplayer-Spielen und Plattformen wie Roblox. Ein Großteil der Spiele kann als App heruntergeladen werden. Viele sind aber auch über den Browser direkt in der Cloud erreichbar. In beiden Fällen fallen meist nur geringe Kosten an, denn die Mehrheit der Spiele kann kostenlos genutzt werden.

Dabei ist ein Ende neuer Spiele und Apps nicht in Sicht. Die Entwicklung von neuen Games ist nicht mehr mit enormen Produktionskosten verbunden. Start-ups oder kleine Zwei-Mann-Studios können Spiele genauso veröffentlichen wie die großen Software-Produzenten. Diese Tatsache führt dazu, dass das kreative Potenzial der Branche steigt und Spieler immer wieder mit neuen innovativen Games überrascht werden.

Sind mobile Devices das Nonplusultra?

Mobiles Gaming ist aus der Szene nicht mehr wegzudenken. Obwohl auch einige Nachteile mit dem Spielen auf den kleinen Devices verbunden sind, werden diese von den Vorteilen übertroffen. Zeitverschwendung, schlechte Körperhaltung, Kopfschmerzen oder starke Beanspruchung der Augen und Hände sind einige Punkte, die bei der Nutzung von Smartphone als Gaming-Device beachtet werden sollten.

Trotzdem ist das mobile Spielen ein schneller und unkomplizierter Einstieg in die Gaming-Welt. Mit zukünftigen Technologien kann dieser Bereich noch interaktiver und spannender gestaltet werden. Solange man sich selbst Grenzen hinsichtlich der Nutzungsdauer setzen kann, ist nichts an den mobilen Gaming-Devices auszusetzen, die den Spaß einfach überall hinbringen.