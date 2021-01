Ungarn könnte Vorreiter in der Region werden

Ungarns Wirtschaft könnte in diesem Jahr um bis zu 6% wachsen und 2022 sogar um 6 bis 7% expandieren und damit die Nachbarländer hinter sich lassen, um zum Vorreiter in der Region zu werden, so Márton Nagy, leitender Wirtschaftsberater von Ministerpräsident Viktor Orbán, gegenüber dem kommerziellen Rundfunksender „Inforádió“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Nagy führte den Aufschwung der Wirtschaftsleistung des Landes trotz der negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf zwei Faktoren zurück. Der eine betreffe die Wirtschaftspolitik der letzten 10 Jahre, durch die die Wirtschaft „schockresistent“ geworden sei, der andere eine Reihe von Maßnahmen zur Krisenbewältigung, die auf den Schutz und die Wiederbelebung des Wirtschaftssektors abzielten, sagte er. Nagy sagte, die Formel der Regierung sei einfach und ziele darauf ab, Investitionen anzukurbeln und gleichzeitig Arbeitsplätze zu schützen. Nagy hob die Bedeutung der Gewährung von Lohnsubventionen und die Einführung eines Moratoriums für die Rückzahlung von Krediten hervor.

Das Hauptaugenmerk wird in diesem Jahr und im Jahr 2022 auf staatlichen Investitionen in die Wirtschaft liegen, die, so Nagy, „die privaten Investitionen ergänzen werden“. Als Faustregel für die Verwendung der Mittel nannte er, dass jeder einzelne ausgegebene Forint einen Beitrag von mindestens 1,5 Forint zum BIP des Landes leisten sollte. Der Schwerpunkt der Industriepolitik wird in den nächsten zwei Jahren auf dem Bausektor und der Herstellung von Baumaterialien liegen, sagte Nagy.

Für den Zeitraum 2021-2027 stehen insgesamt 50.000 Mrd. Forint (140 Mrd. EUR) für die staatliche Wirtschaftsförderung zur Verfügung, was fast 100% des jährlichen ungarischen BIP entspricht, sagte Nagy und merkte an, dass 30% dieses Betrags aus EU-Fonds und der Rest aus inländischen und anderen Ressourcen stammen würden.