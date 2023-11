Ungarns BIP im 3. Quartal um 0,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen

Die ungarische Wirtschaft wuchs im dritten Quartal um 0,9 % gegenüber dem Vorquartal (bereinigte Daten) und schrumpfte im Jahresvergleich um 0,4 % (unbereinigte Daten), teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Dienstag mit. Die saison- und kalenderbereinigten Daten zeigen einen jährlichen Rückgang um 0,3 %. Im Zeitraum Q1-Q3 schrumpfte das BIP gegenüber dem Vorjahr um 1,2 % – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Márton Nagy, der Minister für wirtschaftliche Entwicklung, sagte nach der Veröffentlichung des KSH, dass die Wiederherstellung des Wirtschaftswachstums „die nächste große Aufgabe“ sei, nachdem die Inflation eingedämmt wurde. In der Erklärung des Ministeriums hieß es, dass die Wirtschaft im dritten Quartal wieder zu wachsen begonnen habe, und fügte hinzu, dass das ungarische Wachstum in diesem Quartal die meisten anderen EU-Mitgliedstaaten übertroffen habe. Er sagte, der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen sowie die „Profitmacherei der multinationalen Unternehmen“ hätten die Wirtschaft, die Unternehmen und die Familien schwer getroffen. Trotz des positiven Quartalswachstums sei die Wirtschaft auf Jahresbasis geschrumpft, und die Regierung habe noch einiges zu tun. Nagy verwies auf staatlich unterstützte, gezielte Darlehen im Rahmen verschiedener Programme im Gegenwert von bis zu 1,5 % des BIP sowie auf das Programm zur Rettung von Fabriken, das unter anderem energieintensive Unternehmen subventioniert und Unternehmen von ungünstigen Energieverträgen befreit.