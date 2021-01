Orbán: Chinesische und russische Impfstoffe sind entscheidend

Der Ministerpräsident sagte, dass ohne den chinesischen Impfstoff bis Anfang März 880.000 Menschen geimpft werden würden, aber diese Zahl würde sich mit dem chinesischen Impfstoff verdoppeln. Mit einem russischen Impfstoff, fügte Viktor Orbán hinzu, würde der Prozess noch schneller ablaufen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Orbán sagte gegenüber dem Kossuth Rádió, dass sich die Situation zu Ostern stark verändern werde, und dann sei es angebracht, bestimmte Fragen bezüglich der Lockerung der Beschränkungen anzusprechen. Zum Thema, dass die EU-Mitgliedsstaaten das Recht, westliche Impfstoffe zu kaufen, nach Brüssel übertragen haben, sagte Orbán, dass die Mitgliedsstaaten von ihrem Recht Gebrauch machen sollten, Impfstoffe von anderswo zu beziehen. Die Wahl zwischen einem westlichen und einem östlichen Impfstoff sollte keine politische Frage sein, fügte er hinzu.

Zur Ankündigung einiger Restaurantbesitzer, ihre Lokale trotz der Beschränkungen zu öffnen, sagte Orbán, er habe die Behörden gebeten, niemanden zu verhaften, es sei denn, es handele sich um gewalttätige Aktionen. Der Ministerpräsident appellierte an die Gastronomen, Vernunft walten zu lassen und nicht zu riskieren, die Übertragung des Virus zu verschlimmern. Er sagte, die Regierung arbeite inzwischen daran, die Unterstützungszahlungen an die Gastronomen zu beschleunigen. Die Bußgelder für Übertretungen liegen zwischen 150.000 Forint (420 EUR) und 1.000.000 Forint, und die Behörden können anordnen, dass Restaurants für mindestens 6 Monate geschlossen werden müssen, merkte er an.

In der Zwischenzeit sagte er, die wichtigste Aufgabe in Bezug auf die Wirtschaft sei der Schutz von Arbeitsplätzen, und die Wiederbelebung der Wirtschaft werde folgen. Der größte Gewinner des Aktionsplans der Regierung zur Wiederankurbelung der Wirtschaft wird die Hochschulbildung sein, mit einem noch nie dagewesenen Programm zur Entwicklung der Universitäten, das 1.500 Milliarden Forint umfasst, die in die ungarischen Universitäten investiert werden sollen, fügte er hinzu.