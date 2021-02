Merkely: Vielfalt an zugelassenen Impfstoffen vorteilhaft für Ungarn

Die Tatsache, dass die ungarische Arzneimittelbehörde bis zu fünf Covid-19-Impfstoffe zugelassen hat, sei ein Vorteil im Kampf gegen die Krankheit, sagte Béla Merkely, der Rektor der Budapester medizinischen Semmelweis Universität – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Das Vertrauen der Öffentlichkeit in den Impfstoff steige kontinuierlich, sagte Merkely gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Sender Kossuth Rádió und fügte hinzu, dass 99,9 Prozent der Ärzte und 87 Prozent der anderen Beschäftigten im Gesundheitswesen an der Semmelweis Universität bereits geimpft seien. Wenn man sich gegen Covid-19 impfen lasse, habe man eine fast hundertprozentige Chance, einen schweren Fall der Krankheit zu vermeiden, sagte er und fügte hinzu, dass ein Geimpfter, der sich mit dem Coronavirus anstecke, wahrscheinlich „nicht mehr als eine Erkältung“ erlebe.

Wichtig sei es, so viele Impfstoffe wie möglich vorrätig zu haben und sie landesweit so schnell wie möglich zu verabreichen, damit sich „das Leben im Land wieder normalisieren kann“. Länder, die ihre Impfkampagnen bis zu einem Jahr hinauszögern, werden weitaus größere Verluste erleiden als jene, die in der Lage sind, den Großteil ihrer Bevölkerung innerhalb weniger Monate zu impfen, sagte Merkely.

Auf die Frage nach dem chinesischen Impfstoff von Sinopharm sagte der Rektor, dass die Impfung, ähnlich wie die Grippeimpfung, auf einer bewährten Technologie mit einem deaktivierten Virus basiere. „Dies ist eine Methode, die seit über fünfzig Jahren verwendet wird und hinter der eine Menge Erfahrung steht“, fügte er hinzu.