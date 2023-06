Führende Persönlichkeiten der ungarischen Universitäten nehmen an Anhörung im EP teil

Der Rektor der Budapester Semmelweis-Universität bezeichnete die Entscheidung der Europäischen Union, ihre Studenten und alle ungarischen medizinischen und gesundheitswissenschaftlichen Einrichtungen vom europäischen Studentenaustauschprogramm auszuschließen, bei einer Anhörung des Europäischen Parlaments in Brüssel am Mittwoch als „verwirrend, unerklärlich und verheerend“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bei der Anhörung, an der ungarische Rektoren, Forscher und Studenten teilnahmen, sagte Béla Merkely, dass die Entscheidung des Rates vom 15. Dezember, wonach die nach einem neuen Modell verwalteten Universitäten und ihre Studenten im Jahr 2024 nicht an den Programmen Erasmus und Horizon teilnehmen können, zu einem Schaden führe, der nichts mit dem Schutz der EU-Fonds zu tun habe. Die Entscheidung wird einen irreversiblen und unverhältnismäßigen Schaden verursachen und sich sowohl auf die wissenschaftlichen als auch auf die studentischen Gemeinschaften an den Universitäten negativ auswirken, so Merkely. All dies, ohne dass die Europäische Kommission oder der Rat der Europäischen Union Einwände gegen den Betrieb der Universität erhoben hätten, so Merkely. Die Entscheidung über die nach dem neuen Modell verwalteten Universitäten enthalte keine Begründung, die die gegen Semmelweis verhängten Sanktionen erläutern oder erklären würde, fügte er hinzu.

Merkely wies darauf hin, dass die Semmelweis-Universität den Gerichtshof der Europäischen Union angerufen habe, um die Interessen ihrer Lehrkräfte, Forscher und Studenten zu vertreten. Sie möchte, dass „diese Ausschlussentscheidung zurückgenommen wird“ und dass in Zukunft keine Sanktionen gegen eine Hochschuleinrichtung verhängt werden, ohne dass genau geprüft wird, wie und wann sie gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen hat und welchen Schaden sie der EU zugefügt hat, fügte er hinzu. „Wir möchten auch, dass die Hochschulen in die Konsultationen über die sie betreffenden Maßnahmen einbezogen werden“, sagte er. „Wir sind der Meinung, dass der Rat der EU Entscheidungen revidieren sollte, die die Semmelweis-Universität und ihre Forscher von der Gestaltung der Zukunft und unsere Studenten von der Freizügigkeit und dem Erfahrungsaustausch in Europa ausschließen.“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Levente Kovács, der Rektor der Óbuda-Universität, sagte, die Bildung müsse entpolitisiert werden. Der im Dezember gefasste Ratsbeschluss gefährde mehrere Projekte, für die sich die Universität beworben habe, und führe zu erheblichen Wettbewerbsnachteilen für Studierende, Forscher und Lehrkräfte. Gyula Kasza, außerordentlicher Professor an der Veterinärmedizinischen Universität Budapest, sagte, die EU-Entscheidung schade dem Ruf der Universität und führe zu „unschätzbaren finanziellen und moralischen Verlusten“.