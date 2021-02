Regierung steuert 1,2 Milliarden Forint zur Falco-Erweiterung bei

Die Regierung bietet einen Zuschuss in Höhe von 1,2 Mrd. Forint (3,4 Mio. Euro) für das österreichische Holzproduktunternehmen Falco an, das seine Produktionskapazität in Ungarn durch ein Entwicklungsprojekt in Szombathely im Wert von 8,2 Mrd. Forint erhöhen wird, sagte der Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó und fügte hinzu, dass das Projekt zur Erhaltung von 300 Arbeitsplätzen beitragen wird – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Auf einer Pressekonferenz, auf der Falco seine Pläne bekannt gab, sagte Péter Szijjártó, dass es der ungarischen Regierung trotz der globalen Probleme gelungen sei, durch ihre Wirtschaftsstrategie, die Anreize für Investitionen bietet, eine große Anzahl von Arbeitsplätzen zu erhalten. Österreich sei der drittgrößte Investor in Ungarn, merkte der Minister an und fügte hinzu, dass über 2.000 österreichische Unternehmen 75.000 Menschen im Land beschäftigen.

Laut den von den Vereinten Nationen veröffentlichten Daten gingen die Investitionen weltweit um 42% zurück, aber Ungarn profitierte von einem Anstieg von 140%, sagte Szijjártó.