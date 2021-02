Tourismusbranche braucht neue Pläne nach „tragischem“ Jahr

Ungarns Tourismusbranche braucht eine neue Strategie nach einem „tragischen“ Jahr, in dem die Hilfe der ungarischen Regierung der einzige Rettungsanker war, auf den sie zählen konnte, sagte Zoltán Guller, der Chef der Ungarischen Tourismusagentur – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Zoltán Guller sagte gegenüber „Magyar Nemzet“, dass der Einbruch nach dem größten Wachstum der Branche aller Zeiten im Jahr 2019 kam. „Die Regierung stand der Tourismusbranche von Anfang an zur Seite“, sagte Guller. Neben Steuersenkungen und Unterstützung für alle Akteure des Sektors, sagte Guller, dass die Regierung die Entwicklung angekurbelt habe. „In ein paar Jahren wird das ländliche Ungarn nicht mehr so sein, wie wir es jetzt sehen“, sagte er.

Die Regierung unterstütze den Bau von 35 neuen Hotels und die Renovierung von 14.000 Privatunterkünften, 700 Frühstückspensionen und 114 Freibädern und Stränden, sagte er. Das größte Spa-Rekonstruktionsprogramm „aller Zeiten“ werde ebenfalls bald gestartet, fügte Guller hinzu. Bis der Sektor wieder anlaufen kann, zahlt die Regierung zwei Drittel der Arbeitskosten, fügte er hinzu.

In der Zwischenzeit sagte er, die Europäische Union und „oppositionelle lokale Verwaltungen“ hätten es versäumt, der Branche zu helfen. „Alles, was sie in Brüssel tun, ist reden, aber nicht ein einziger Schritt wurde unternommen, um die Unternehmer zu unterstützen“, sagte er. Er rief auch die „Oppositionskommunen“ auf, dafür zu kämpfen, dass die Unternehmen am Leben erhalten werden. „Budapest sollte von Wien, Prag, Berlin oder Rom lernen“, wenn es darum geht, den Tourismussektor zu unterstützen, sagte er. Er rief die Branche auf, „noch ein paar Wochen durchzuhalten“ und sich an die Vorschriften zu halten. „Es macht keinen Sinn, eine Coronavirus-Infektion oder längere Schließungen kurz vor der Wiedereröffnung zu riskieren“, betonte er.

Die „Magyar Nemzet“ berichtete später in ihrer Online-Ausgabe, dass die Regierung beschlossen hat, Anfang des Monats in einem vereinfachten Verfahren zentrale Lohnzuschüsse an Bewerber in der Gastronomie und im Tourismus auszuzahlen. Die Maßnahme zielt darauf ab, Arbeitsplätze in Betrieben zu retten, die von pandemiebedingten Einschränkungen betroffen sind und die bis zum 8. Februar Zeit haben, ihre Anträge einzureichen. Außerdem werden die Abrechnungsregeln dahingehend geändert, dass die Auszahlung des bezuschussten Monatslohns an einen Mitarbeiter und die tatsächliche Weiterbeschäftigung nach dem Monat, für den der Zuschuss ausgezahlt wird, geprüft werden, so die Zeitung.