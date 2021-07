Ungarn: Tourismusagentur verspricht „größtes Feuerwerk aller Zeiten“ für den 20. August

Ungarns Tourismusagentur hofft, dass so viele Menschen wie möglich am 20. August, dem Nationalfeiertag, in Budapest sein werden, um das „größte Feuerwerk aller Zeiten“ zu sehen, sagte Zoltán Guller, der Leiter der Agentur, am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Mehr als 40.000 Feuerwerkskörper werden während der 25-minütigen Show abgefeuert, das sind acht bis neun Mal so viele wie in den vergangenen Jahren, sagte Guller bei einer Presseveranstaltung. Die Regierung bereitet sich darauf vor, ein viertägiges Festprogramm in der Hauptstadt zu organisieren, um den St. Stephans-Tag in diesem Jahr zu feiern, bemerkte er.