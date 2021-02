Wie erhält man einen Lotteriegewinn per Überweisung

Wer in einer Lotterie gewonnen hat, wird sich nach dem ersten Freudentaumel die Frage stellen, auf welche Art und Weise er den Gewinn erhält. In einem solchen Fall gilt die Devise: Die Art der Gewinnauszahlung richtet sich stets nach dem Ausmaß des Gewinns. Bis zu einem gewissen Geldbetrag kann man den Gewinn in der Lottoannahmestelle abholen. Liegt der Gewinn aber über der geltenden Grenze für Barauszahlungen, ist die Auszahlung des Lottogewinnes ausschließlich per Banküberweisung machbar.

Lotto-Auszahlung bei höherem Gewinnen

Liegt der Gewinn über der aktuell geltenden Grenze für Barauszahlungen, ist die Auszahlung des Lottogewinns nur mittels einer Banküberweisung möglich. Dazu müssen die Gewinner das Zentralgewinn-Anforderungsformular deponieren, in dem die Anschrift und die Bankverbindung angegeben sind.

Die Formulare sind an jeder Lottoannahmestelle erhältlich. Erst nach Eingang des ausgefüllten Dokumentes und der gültigen Spielquittung wird der Spielgewinn auf das Konto des Gewinners überwiesen.

Lottospielen im Internet

Man kann natürlich auch sicher online Lottoscheine kaufen. Was geschieht, wenn sie wirklich beim Spielen im Internet gewinnen? Zahlt der Veranstalter die Lottogewinne garantiert aus? Hat bereits mal jemand gewonnen? Wie kann man sich seinen Gewinn auszahlen lassen? Muss man diesen abholen?