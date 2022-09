El Gordo – der Geldregen aus Spanien

Überall auf der Welt wird Lotto gespielt und in fast jedem Land ist es möglich, zwischen den verschiedensten Lottovarianten auszuwählen. In der Weihnachtszeit schauen aber alle Lottofreunde auf die spanische Weihnachtslotterie El Gordo, die von fast allen Spielern nur „der Dicke“ genannt wird. Diesen Spitznamen verdankt El Gordo den unglaublich hohen Gewinnchancen und natürlich dem attraktiven Hauptgewinn.

El Gordo ist eine staatliche Lotterie, welche in Spanien die Massen begeistert, aber in der heutigen Zeit ist es auch für Spieler aus aller Welt möglich, den Jackpot zu knacken. In Deutschland schwören hierbei viele Lottospieler auf den Anbieter Lottoland, der die Teilnahme über das Internet problemlos ermöglicht.

El Gordo – was steckt dahinter?

Die spanische Weihnachtslotterie ist weltweit für die unglaubliche Gewinnsumme von über 2,4 Milliarden Euro bekannt. Mit einem möglichen Gewinn kann das weihnachtliche Homeshopping ein wahrer Genuss werden. Man berichtet aber auch von Gewinnern, die das gewonnene Geld als sichere Geldanlage genutzt haben, was sicherlich eine gute Idee darstellt. Möchte man an der jährlichen Ausspielung teilnehmen, so ist ein Los mit den Nummern 00000 bin 99999 zu erwerben. Die Lose werden hierbei in verschiedenen Auflagen verkauft und somit müssen keine Gewinnzahlen oder Superzahlen getippt werden. Zu erwähnen ist, dass bei El Gordo jedes sechste Los ein Gewinnerlos darstellt und somit viele Menschen von der Weihnachtslotterie profitieren. Nimmt man in Deutschland über Lottoland an der Ziehung teil, so ist ein Vergleich mit einer nationalen Lotterie durchaus interessant – vergleicht man El Gordo mit der Lotterie 6 aus 49, so sind die Gewinnchancen bei El Gordo ungefähr 1.400 mal höher, als bei der deutschen Lotterie.

Wie nimmt man in Deutschland an El Gordo teil?

Im Zeitalter der Digitalisierung muss ein Lottospieler nicht mehr zwangsläufig nach Spanien reisen, um ein Los zu erwerben und abzugeben. Viele Lottofreunde vertrauen hierbei auf den Anbieter Lottoland, der eine Teilnahme auch aus Deutschland problemlos ermöglicht. Lottoland ist legal und somit kann man an der Weihnachtslotterie bequem von einem Smartphone, Desktop oder Notebook teilnehmen. Lottoland ist seriös und aus diesem Grund ist der Anbieter natürlich in Europa vollständig zertifiziert und eine Gewinnauszahlung ist somit garantiert. Ein Spieler aus Deutschland erhält durch die Teilnahme bei Lottoland einen weiteren Vorteil, da eventuelle Gewinne in Deutschland als steuerfrei angesehen werden und man die gesamte Gewinnsumme beanspruchen kann. Ein Lottospieler aus Spanien muss 20 % einer Gewinnsumme versteuern und somit an den Staat abführen. Spielt man bei Lottoland, so kann man sich auf die Ziehung am 22. Dezember freuen und hat einen starken Partner an seiner Seite.

Welche Lose kann man erwerben?

Hat man sich dafür entschieden, an El Gordo teilzunehmen, so ist es nicht zwingend notwendig, ein ganzes Los für fast 250,- Euro zu erwerben. Um auch Menschen mit einem kleineren Geldbeutel eine Teilnahme zu ermöglichen, kann man ein vollständiges Los auch in kleinen Teilen erwerben. Lottoland bietet dem Spieler ein Hundertstel-Los, Fünfzigstel-Los, Zwanzigstel-Los, Zehntel-Los, Fünftel-Los oder ein halbes Los an. Zu beachten ist hierbei, dass bei einer Losaufteilung auch ein möglicher Gewinn kleiner ausfallen wird. Viele Spieler erwerben aber gezielt Teillose, um weiteres Geld in andere Losnummern zu investieren.