Ungarn ändert Impfplan

Im Rahmen eines überarbeiteten nationalen Impfprotokolls wurde der Zeitplan für die Verabreichung der Impfstoffe von Pfizer und AstraZeneca geändert, um sicherzustellen, dass so viele Menschen wie möglich eine erste Impfung erhalten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Nach dem überarbeiteten Protokoll erhalten diejenigen, die zur ersten Pfizer-Impfung aufgerufen wurden, die zweite Impfung nicht 21, sondern 35 Tage später, sagte die Landesamtsärztin Cecília Müller. Die Empfänger der AstraZeneca-Impfung werden in der zwölften aufeinanderfolgenden Woche für ihre zweite Impfung zurückgerufen, dem maximalen Zeitraum, der nach dem Protokoll des Herstellers erlaubt ist. Diejenigen, die bereits ihre erste Impfung erhalten haben, müssen an dem Tag, der auf ihrem Impfausweis angegeben ist, zur zweiten Impfung zurückkehren, so Müller.

Ungarn hat die Anzahl der Impfstoffe von Pfizer-BioNTech, für die es einen Vertrag hat, von 6,5 Millionen auf 10.870.000 Dosen erhöht, sagte sie in einem Online-Briefing. Außerdem ist eine große Lieferung von Russlands Sputnik V mit 100.000 Dosen der ersten Komponente des Impfstoffs und 180.000 Dosen der zweiten Komponente auf dem Weg nach Budapest. Sie sagte, dass bisher 685.247 Menschen geimpft worden sind, wobei 251.691 eine zweite Impfung erhalten haben. „Diese Daten zeigen, dass Ungarns Impfrate die dritthöchste in Europa ist.“