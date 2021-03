Landesamtsärztin fordert Menschen in Ungarn auf, angebotene Impfung zu nutzen

Angesichts des aktuellen Anstiegs der Coronavirus-Epidemie ist das Hauptziel, schwere Fälle und Krankenhausaufenthalte zu verhindern, und alle Impfstoffe sind dafür geeignet, sagte die Landesamtsärztin – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Cecília Müller sagte bei einem Briefing des für die Kontrolle der Epidemie zuständigen operativen Gremiums, dass die Übertragungen sowohl in Ungarn als auch im übrigen Europa sprunghaft ansteigen und der Krankheitsverlauf innerhalb weniger Stunden nach Auftreten der Symptome schwerwiegend sein kann. „Man darf sich damit nicht abfinden“, sagte sie und fügte hinzu, dass alle in Ungarn verfügbaren Impfstoffe schwere und tödliche Fälle verhindern.

Müller sagte, es sei von entscheidender Bedeutung, dass so viele Impfungen wie möglich in kürzester Zeit verabreicht werden, und das Tempo werde sich in Ungarn in den nächsten Tagen beschleunigen. Sie sagte, dass der Anstieg während der dritten Welle höchstwahrscheinlich durch die britische und südafrikanische Variante verursacht wurde, wobei fünf Fälle der letzteren in Ungarn festgestellt wurden. Die Chefärztin sagte, dass in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo bereits sechs Millionen Menschen die erste Dosis des Sinopharm-Impfstoffs erhalten haben, niemand mit dem Virus auf der Intensivstation gelandet sei.

Müller merkte auch an, dass der Impfplan in Bezug auf die Anzahl der Impfstoffe, die an die Hausärzte geliefert werden, modifiziert wurde, wobei die Anzahl der Patienten, die einer bestimmten Praxis zugewiesen sind, und der Anteil der chronischen Patienten dort berücksichtigt werden.

Staatssekretär István György, der Leiter des Impfteams der Regierung, sagte, dass mehr als 721.000 Menschen die erste Dosis eines der Impfstoffe erhalten hätten, während 252.847 Menschen vollständig geimpft seien, womit das Land „den dritten Platz auf der Impfliste der Europäischen Union“ einnehme. Er sagte, dass während der nächsten „Impfwoche“ ab Mittwoch nächster Woche insgesamt 529.000 Dosen des Impfstoffs ausgegeben würden. Bis Mitte der Woche erhalten die Hausärzte 250.000 Dosen des chinesischen Impfstoffs, mit denen sie jeweils durchschnittlich 45 Patienten impfen können, sowie 30.800 Dosen von Moderna, während 10.000 Dosen des letztgenannten Impfstoffs an Altenpflegeheime ausgegeben werden.

György sagte, dass die gesamte Lieferung der 114.600 Dosen von Pfizer an Impfstellen in Krankenhäusern geschickt wird, um die älteren Menschen zu impfen, die von ihren Hausärzten an diese Einrichtungen überwiesen werden. Die Ärzte an den Impfstellen werden Patienten unter 60 Jahren mit chronischen Krankheiten mit den 74.000 Dosen von AstraZeneca impfen, die sie letzte Woche erhalten haben, fügte er hinzu.