Ungarn: Weitere 400.000 Menschen werden bis Mittwoch geimpft

Bis Mittwoch werden in Ungarn weitere 400.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft sein, womit das Land den ersten Platz in Europa einnehmen wird, sagte Gergely Gulyás, der Stabschef des Ministerpräsidenten, am Sonntag dem öffentlich-rechtlichen Sender Kossuth Rádió – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Gulyás sagte, dass Ungarn bis Mai in der Lage sein wird, 3,5 Millionen Menschen mehr zu impfen als die Länder, die sich ausschließlich auf die von der Europäischen Union beschafften Impfstoffe verlassen haben. Er sagte, kleinere logistische Probleme seien bei einer so massiven Operation wie der aktuellen Impfkampagne unvermeidlich, aber Ungarn sei jetzt auf dem zweiten Platz in der EU-Rangliste der Impfungen und strebe den ersten Platz an.

Der Stabschef dementierte Presseberichte, wonach die Impfkampagne entgleist sei, und sagte, es sei schwer, ein Programm, bei dem 400.000 Menschen die Impfung erhalten, nicht als Massenkampagne zu bezeichnen. Er sagte, dass die Menschen, die in den Hausarztpraxen und in den Impfstellen der Krankenhäuser ankommen, in den kommenden Tagen die Impfstoffe von Sinopharm, Moderna und Pfizer erhalten würden, während die Impfungen von AstraZeneca in der zweiten Hälfte der Woche verfügbar sein würden.

Gulyás kritisierte die linke Opposition und betonte, dass sie auf das Schlimmste hofft, um sich einen politischen Vorteil zu verschaffen. Er beschuldigte die Linken weiter, aus diesem Grund Impfgegner zu sein. Er sagte, dass die ungarischen Behörden die Impfstoffe, die in Ungarn im Umlauf sind, getestet und genehmigt hätten, und fügte hinzu, dass zig Millionen Menschen auf der ganzen Welt die gleichen Impfungen erhalten hätten, die hier den gleichen Schutz böten. Gulyás bestand darauf, dass der chinesische Impfstoff „einer der besten Impfstoffe ist, vielleicht derjenige, der den besten Schutz gegen neue Stämme bietet“.