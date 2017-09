Mobile Casinos – Glücksspiel auf Mobilgeräten

Bis vor einigen Jahren war es noch unmöglich online Casino zu spielen. Man war gezwungen ein echtes Casino zu besuchen, was nicht jedem – aus verschiedenen Gründen – möglich war. Im 21. Jahrhundert hat es die technische Entwicklung dann ermöglicht, dass jeder am Computer-Bildschirm Glücksspiele spielen kann. Der nächste Schritt machte es möglich, Casino auch mobil zu spielen.

Mobile Casinos halten wir nun buchstäblich in unseren Händen. Es reicht heutzutage aus, sein Smartphone oder Tablet aus der Tasche zu ziehen. Über mobile Endgeräte können wir überall Spaß haben. Egal ob wir gerade Urlaub am Meer machen oder uns auf einer Geschäftsreise befinden. Es reicht aus, ein Online Casino zu wählen, das auch die Möglichkeit bietet, auf mobilen Geräten, wie z. B. dem Smartphone, zu spielen. Für Anfänger ist es sinnvoll, einen Anbieter zu wählen, bei dem man auch in einem Demo-Modus spielen kann. So können Neulinge die Funktionsweise des Online-Glücksspiels kennenlernen. Sehr schön ist, dass auf dem Smartphone oder Tablet alle Funktionen zur Verfügung stehen, die man auch bei Spielen auf einem Computer nutzen kann.

Die Auswahl der Spiele ist mittlerweile riesig. Von Tischspielen wie Poker, Baccarat und Blackjack bis hin zu Spielen, die man von Slot-Maschinen von Herstellern wie NetEnt oder Microgaming kennt. Die Grafik der genannten Spiele ist heutzutage auch auf dem Smartphone oder Tablet-PC sehr gut. Oft trifft die Regel zu: Je besser das genutzte Gerät, desto besser ist das grafische Darstellung. In einem mobilen Casino ist die Anzahl der verfügbaren Spiele natürlich viel größer als in einem echten stationären Casino, wo in der Regel nur eine begrenzte Auswahl zur Verfügung steht.

Ein weiteres spannendes Feature ist das Live-Casino. Dieser Modus ermöglicht es, mit echten Leuten live zu spielen, genau wie vor Ort in einem echten Casino. Viele Online-Glücksspielanbieter locken neue Spiele durch interessante Boni. Das sind oft Willkommensboni, die ein neuer Nutzer nach der Registrierung erhält. Diese bieten schon am Anfang interessante Möglichkeiten, um alle Funktionen nutzen bzw. testen zu können. Allgemein sollen sie einen guten Start in die Welt der Online-Casino-Spiele ermöglichen. Diese Boni stehen natürlich auch den Smartphone- und Tabletnutzern zur Verfügung.

Durch die große Anzahl von Glücksspiel-Anbieter im Internet verbessern diese stetig ihr Angebot. Sie entwickeln ständig neue Spiele, Funktionen oder Modi um ihren Nutzern ein interessantes Spielerlebnis bieten zu können.

Allgemein ermöglichen Online- bzw. Mobile Casinos nahe Jedermann den einfachen Zugang zu legalem Glücksspiel im gesetzlichen Rahmen über das Internet. Der Besuch ein echten Casinos ist nicht mehr nötig. Allerdings sollte einem bewusst sein, dass es auch schwarze Schafe beim Glücksspiel über das Internet gibt, weshalb man vorab unbedingt prüfen sollte, was legal und was nicht erlaubt ist.