Ambulanzen in kommunaler Trägerschaft werden von Krankenhäusern beaufsichtigt

Ungarns kommunale Ambulanzen werden bis zum Ablauf der Sonderrechtsverordnung im Zusammenhang mit den Maßnahmen zum Schutz des Landes vor der Coronavirus-Pandemie von den örtlichen Krankenhäusern verwaltet, teilte das Coronavirus-Pressezentrum der Regierung mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Maßnahme zielt darauf ab, die Patientenversorgung zu verbessern, das Gesundheitspersonal zu entlasten und die Umsetzung der ungarischen Covid-19-Impfstrategie sicherzustellen, so das Zentrum gegenüber der Nachrichtenagentur MTI. Es wird auch sicherstellen, dass das Gesundheitssystem unter einer einzigen Leitung arbeitet, wodurch die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen gegen das Virus verbessert wird, fügte es hinzu.

Das Zentrum betonte auch, wie wichtig es ist, dass die Ambulanzen an den Pandemieabwehrbemühungen des Gesundheitswesens teilnehmen und sich an der Massenimpfaktion des Landes beteiligen. Die Regierung wird daher einen Erlass herausgeben, der die Krankenhäuser ermächtigt, den Betrieb von Ambulanzen in ihren Bereichen für die Dauer der speziellen gesetzlichen Anordnung zu beaufsichtigen, sagte das Zentrum. Das Dekret wird auch die Befugnisse der Kreiskrankenhäuser, Universitätskliniken und der zentralen Krankenhäuser der Hauptstadt erweitern, um alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der Gesundheitsversorgung in ihren jeweiligen Bereichen zu beaufsichtigen.