Ungarn: Verbesserung der Impfsituation im April erwartet

Die schleppenden Impfstofflieferungen machen den Fortschritt der Impfkampagne in Ungarn sehr unsicher, sagte der Stabschef des Ministerpräsidenten, Gergely Gulyás, bei einem Pressegespräch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Es wird jedoch erwartet, dass sich die Situation im April dank einer „noch nie dagewesenen Anzahl von Dosen“ aus China und Russland verbessern wird, sagte er und fügte hinzu, dass sich die stockenden Lieferungen aus der Europäischen Union in den kommenden Monaten hoffentlich ebenfalls verbessern werden. Eine Entscheidung über den Zeitplan für die Wiedereröffnung der Geschäfte in Ungarn wird bei der Sitzung des operativen Gremiums, das für die Kontrolle der Epidemie zuständig ist, am Freitag erwartet, sagte er. Gulyás sagte, das operative Gremium prüfe einen Vorschlag der ungarischen Industrie- und Handelskammer, wonach in Geschäften ein Kunde pro 10 Quadratmeter zugelassen werden soll. Er sagte, dass eine solche Regelung willkommen wäre, aber „es gibt keine Möglichkeit zu sagen, wie viele Leute Schlange stehen würden, wenn Ostern vor der Tür steht.“

Ungarns Impfquote ist nach Malta die zweithöchste in der EU, was Anlass zu der Hoffnung gibt, dass die Herdenimmunität früh einsetzt, sagte Gulyás. Mehr als 80 Prozent der Todesfälle durch das Coronavirus seien unter älteren Menschen zu beklagen, sagte Gulyás und fügte hinzu, dass, wenn sie erst einmal geimpft seien, die derzeitige „düstere Zahl“ hoffentlich stark sinken werde. Bezüglich der Wiedereröffnung der Wirtschaft sagte Gulyás, dass die Regierung an einem Plan „mit klaren Zielen“ arbeite, die mit der Anzahl der geimpften Menschen verknüpft seien, sagte er.

Als Antwort auf eine Frage sagte Gulyás, dass die dritte Welle der Pandemie sich wahrscheinlich ihrem Höhepunkt nähere. Die durchschnittlichen Konzentrationen des Virus im ungarischen Abwasser seien jetzt stabil im Vergleich zu den Werten vor einer Woche, sagte er und fügte hinzu, dass es etwa 7-10 Tage gedauert habe, bis sich die Konzentrationswerte verschoben hätten. Gulyás sagte, es bestehe eine „gute Chance“, dass Ungarn mit der Impfung der über 65-Jährigen, die sich für eine Impfung angemeldet haben, in der ersten Aprilhälfte oder sogar vor Ostern fertig sein könnte.

In Bezug auf die beiden neuen Impfstoffe, die von Ungarn zugelassen wurden, sagte Gulyás, dass die Regierung noch keinen Kaufvertrag für einen der beiden unterschrieben habe. Ungarn hat jedoch eine Bestellung für 4.360.000 Dosen des Janssen-Einzelimpfstoffs von Johnson und Johnson aufgegeben, fügte er hinzu. „Die Antwort auf die Frage, wann das eintreffen wird, liegt bei Brüssel“, sagte er.

Auf die Frage nach den Impfstofflieferungen von AstraZeneca sagte Gulyás, dass die Gesundheitsbehörden ihr Bestes tun, um sicherzustellen, dass diejenigen, die ihre erste AstraZeneca-Impfung bekommen haben, die zweite innerhalb von 12 Wochen bekommen können. Er fügte jedoch hinzu, dass dies immer schwieriger werde, da der anglo-schwedische Pharmahersteller damit kämpfe, seine Lieferziele zu erreichen. Auf die Frage nach dem Impfstoff von Sinopharm sagte er, dass es keinen Grund dafür geben sollte, dass Hausarztpraxen die zweite Dosis nicht rechtzeitig erhalten, es sei denn, es werden vor Ort Fehler gemacht. Auf die Frage, ob Russland sein Ziel für die Lieferung von Sputnik V bis zum 23. März nicht erreicht habe, sagte Gulyás, dass Ungarn in der nächsten Woche insgesamt 1,1 Millionen Dosen des Impfstoffs erhalten solle.

Auf die Frage nach den Kapazitäten der ungarischen Krankenhäuser sagte Gulyás, es sei „unwahr“, dass die Krankenhäuser unterbesetzt seien oder dass einige Patienten überhaupt nicht versorgt würden. Alle Patienten bekommen die Pflege, die sie brauchen, sagte er und fügte hinzu, dass Ungarn genug Beatmungsgeräte, Krankenhausbetten und Medikamente habe, um alle zu behandeln. Er merkte an, dass sich bisher 500 Medizinstudenten und freiwillige Absolventen bei der Nationalen Krankenhaus-Generaldirektion gemeldet haben, um das Krankenhauspersonal bei der Behandlung von Covid-19-Patienten zu entlasten.

In Bezug auf Ungarns Covid-19-Todesrate sagte Gulyás, das Land gehöre zu denen, die eine effektive Verteidigung gegen die Pandemie aufbauen. Er sagte, dass Ungarn es immer geschafft habe, rechtzeitig Entscheidungen bezüglich seiner Reaktionsmaßnahmen zu treffen, während andere Länder oft überstürzt gehandelt hätten. „Ungarn ist konsequent im Umgang mit der Pandemie gewesen und hat bessere Indikatoren, wenn wir reale Daten in Betracht ziehen“, sagte Gulyás und wies Berichte als „Fake News“ zurück, dass nicht alle Covid-Patienten ausreichend versorgt wurden, und fügte hinzu, dass sich derzeit 1.784 Menschen auf Intensivstationen befinden.

In der Zwischenzeit sagte Gulyás, Ungarn benötige keine internationale Hilfe, um sicherzustellen, dass sein Gesundheitssektor Patienten behandeln könne. Er sagte auch, dass die von den Gemeinden betriebenen Ambulanzen unter der Verwaltung der Krankenhäuser bleiben würden, bis die spezielle gesetzliche Anordnung, die im Zusammenhang mit Ungarns Pandemieabwehrmaßnahmen verhängt wurde, ausläuft.