Die Zahl der geimpften Menschen in Ungarn hat zwei Millionen erreicht, so eine Nachricht, die am Dienstagnachmittag auf der Facebook-Seite von Ministerpräsident Viktor Orbán veröffentlicht wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





„Zwei Millionen Geimpfte. Ein weiterer Schritt nach vorne“, hieß es in einer kurzen, animierten Nachricht.