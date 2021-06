Gulyás: Alle in Ungarn verabreichten Impfstoffe sind sicher

Obwohl sie geringfügige Unterschiede aufweisen, sind alle in Ungarn verteilten Coronavirus-Impfstoffe sicher, und die Regierung ruft alle Ungarn auf, sich registrieren zu lassen und einen Impfstoff zu akzeptieren, sagte der Stabschef des Ministerpräsidenten, Gergely Gulyás, bei einem Online-Pressebriefing. Von den fast 3,7 Millionen vollständig geimpften Ungarn sind über 8.100 an Covid-19 erkrankt und 524 von ihnen sind gestorben, merkte er an – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Bisher seien 54% der Ungarn geimpft worden, womit das Land an der Schwelle zur Herdenimmunität stehe, sagte Gulyás. Einschließlich derjenigen, die durch die Genesung von der Krankheit Immunität erlangt haben, könnte die Immunität im Land sogar bei 65-70% liegen, fügte er hinzu. Ungarn hat derzeit einen Überschuss an allen Impfstoffen, und diejenigen, die sich jetzt registrieren lassen, werden in der Lage sein, jede der Impfungen innerhalb kurzer Zeit zu bekommen, sagte er. In der Zwischenzeit scheint die dritte Welle abgeklungen zu sein, und die Infektionszahlen nähern sich denen des letzten Sommers, sagte er.

Zum Thema Immunitätszertifikate sagte Gulyás, dass die digitale Version des ungarischen Dokuments bis zum 15. Juni alle Vorschriften der Europäischen Union über digitale Covid-19-Zertifikate erfüllen wird. Die digitale Version des ungarischen Zertifikats wird, in Übereinstimmung mit den EU-Vorschriften, den Typ des verabreichten Impfstoffs und die Daten der Impfungen zeigen, fügte er hinzu. Er sagte, Ungarns Immunitätszertifikat biete derzeit die größte Freiheit in Europa, da mit 11 Ländern Vereinbarungen über seine Anerkennung getroffen wurden. Die EU-Länder sind verpflichtet, alle von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zugelassenen Impfstoffe zu akzeptieren, und es steht ihnen frei, andere zu akzeptieren, sagte Gulyás.

Ungarn hat mit mehreren (Nicht-EU-)Ländern Vereinbarungen getroffen, alle in Ungarn verwendeten Impfstoffe zu akzeptieren, einschließlich des chinesischen Sinopharm-Impfstoffs, der von der WHO für den Notfall zugelassen wurde, und des russischen Impfstoffs Sputnik V, sagte Gulyás. „Ungarn erwartet eine nahezu vollständige Reisefreiheit innerhalb der EU, es sei denn, Infektionsraten und niedrige Impfzahlen in anderen Ländern geben Anlass zur Sorge.“ Ungarn wird einen Teil seiner überschüssigen Impfstoffvorräte nutzen, um die Ungarn in den Unterkarpaten zu impfen, die die einzige ungarische Gemeinschaft jenseits der Grenzen sind, die keinen Zugang zu dem Impfstoff hat, sagte er.

Als Antwort auf eine Frage sagte Gulyás, dass Immunitätszertifikate für die Inanspruchnahme bestimmter Dienstleistungen für einen Zeitraum obligatorisch bleiben werden, der vom Grad der Coronavirus-Infektion in Ungarn abhängt. Zu einem Vorschlag, dass die sich verbessernden Pandemiezahlen der Grund sein könnten, den Zustand der besonderen Rechtsordnung während des Sommers aufzuheben, sagte er: „Wir werden den Zustand der besonderen Rechtsordnung nur solange aufrechterhalten, wie es notwendig ist“. Er fügte hinzu, dass das Gleiche für die obligatorische Verwendung von Masken und anderen Schutzmaßnahmen gelte, die nur so lange in Kraft bleiben, wie es notwendig ist.

Gulyás sagte, dass noch einige hunderttausend Dosen Impfstoffe auf Lager seien. Diese könnten in Zukunft benötigt werden, weil eine dritte Auffrischungsimpfung notwendig werden könnte. Gleichzeitig werde Ungarn Ländern aushelfen, in denen die Impfrate nicht so gut sei wie in Ungarn, fügte er hinzu. Zwei Millionen Ungarn seien nach wie vor ungeschützt vor dem Coronavirus, da sie weder den Impfstoff angenommen noch sich von der Krankheit erholt hätten, sagte er.