Warum Luxusuhren von Zenith so beliebt sind

Armbanduhren zeigen die Uhrzeit an und sind somit hervorragende Helfer im Alltag. Seit langer Zeit gelten die Chronometer jedoch nicht mehr nur als Gebrauchsgegenstand, sondern gelten vor allem auch als modisches Accessoire. Weiterhin werden Armbanduhren für Männer mit einer Reihe von positiven Eigenschaften in Verbindung gebracht. Uhrenträger gelten demnach als strukturiert, organisiert und erfolgreich. Charakteristika, welche die Frauenwelt zum Schmelzen bringen.

Der Zauber der Armbanduhr wirkt allerdings nur, wenn es sich um ein edles und schickes Modell handelt. Es zeigt sich, dass vor allem Luxusuhren von Zenith gerne und regelmäßig gekauft werden. Denn die zeitlosen Designs kommen bei Männern und Frauen gleich gut an.

Eine Erfolgsgeschichte seit 1865

Mit zarten 22 Jahren beschloss Georges Favre-Jacot im Jahre 1865, die Selbstständigkeit zu wagen. Er eröffnete das Unternehmen “Fabrique des Billodes” in Le Locle und spezialisierte sich auf das Kunsthandwerk des Uhrenmachers. Während die Konkurrenz die damals populären Taschenuhren lediglich signierte und weiterverkaufte, kümmerte sich Favre-Jacot ebenfalls um die Fertigung. Ein gewagter Schritt, der sich letztendlich jedoch auszahlte.

Zenith: Der Zeit einen Schritt voraus

Nach einigen Jahren gelang es dem jungen Uhrmacher, eine Uhr von hoher Qualität und Handwerkskunst herzustellen. Er war überzeugt, dieses Meisterwerk niemals überbieten zu können und wollte seinen Erfolg für alle Zeit festhalten. Aus diesem Grund benannte er sein Unternehmen kurzentschlossen in “Zenith” um. Dieser Begriff stammt aus der Geographie und bezeichnet den höchsten Punkt des Himmelsgewölbes – aus der Sicht eines Betrachters. Ein sehr treffender Name, da sich Favre-Jacot am Zenit seiner Karriere glaubte.

Tatsächlich übertraf sich der Uhrenmacher noch mehrere Male selbst. So wurde beispielsweise 1969 das bis heute populäre Modell “El Primero” auf den Markt gebracht, das ihm weltweite Bekanntheit verlieh. Doch auch heute überzeugt die Marke noch mit Innovation und Perfektion der Uhrmacherkunst, mehr Infos bietet der Onlineshop der Prestige Luxusuhren GmbH.

El Primero: Die Legende von Zenith

Wie bereits erwähnt, gelang dem Unternehmen Zenith der internationale Durchbruch im Jahr 1969 mit der “El Primero”. Dabei handelt es sich um den ersten Automatik-Chronographen der Welt. Die Prototypen wurden aus Edelstahl und Gold hergestellt.

Das Besondere an El Primero war, dass die damaligen Uhren nur eine Unruh von 28.800 Halbschwingungen pro Stunde bewältigten. Im Gegensatz dazu überzeugte das innovative Kaliber von Zenith mit einer Frequenz von 36.000 Halbschwingungen pro Stunde.

Diese unglaubliche Präzision und Revolution der Feinmechanik schrieb Geschichte und wurde zu Recht als Ikone der Chronographen bezeichnet. Mittlerweile hat sich aus dem ersten El-Primero-Modell eine gesamte Reihe entwickelt, die beständig vergrößert und erweitert wird.

Weitere Kollektionen von Zenith

Im Laufe der Jahrzehnte haben sich vier Modelllinien etablieren können. Die Zenith-Kollektionen tragen die Namen:

Chronomaster Defy Elite Pilot

Die Modelllinie Chronomaster

Die Ära von El Primero findet noch lange kein Ende. Beständig werden Designelemente und technische Extras variiert, um der Kundschaft ein möglichst breites Spektrum dieser ursprünglichen Kollektion zu bieten.

Die Modelllinie Defy

Die Modelllinie Defy steht für Erfindungsgeist, Innovation und Modernität. Die Uhren zeichnen sich durch nie gekannte Technologien und außergewöhnliche Materialien aus. Zenith versucht somit dem Geist der Zeit gerecht zu werden und die Horologie in die nächste Dimension zu versetzen.

Die Modelllinie Elite

Die letzte Modelllinie ist auf Männer und Frauen mit einem hohen Stilgefühl zugeschnitten. Die schlanken und zeitlosen Modelle besitzen eine unvergleichliche Eleganz, welche die Abendgarderobe auf natürliche Art und Weise in Szene setzt. Die Modelle benötigen jedoch keinen außergewöhnlichen Anlass oder eine Veranstaltung, um zur Schau gestellt zu werden. Auch im Alltag und in der Freizeit unterstreichen die Elite-Modelle das Outfit.

Die Modelllinie Pilot

Mit der Kollektion Pilot stellt Zenith unter Beweis, dass sich Altes immer noch bewährt und in die moderne Gesellschaft integriert werden kann. Elemente aus vergangenen Jahrhunderten werden in die Herstellung und das Design integriert. Die Retro-Looks verkörpern den Pioniergeist der Piloten der Weltkriege. Dennoch stehen die Uhren unter dem Stern der aktuellen Technik und stellen somit die perfekte Kombination aus Tradition und Moderne dar.