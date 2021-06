Wie man beim Kauf von Verlobungsringen aus Silber ein wenig sparen kann: So kann es funktionieren

Mit Verlobungsringen wird ein jahrhundertealter Brauch verbunden, der sehr symbolträchtig ist. Sie stehen für die tiefen Gefühle der Liebenden und verdeutlichen, dass ein Bund für die Ewigkeit geschmiedet wird. Lange Zeit wurde erwartet, dass der Mann den Hauptteil seines Jahresgehalts für den Kauf eines Verlobungsringes verwendet. Und auch in Ländern wie Amerika und Großbritannien werden im Durchschnitt noch heute 2.100 Dollar für das Schmuckstück aufgewendet.

Es ist allerdings nicht selbstverständlich, dass man ĂĽber die finanziellen Mittel verfĂĽgt, um eine solche Ausgabe zu tätigen. Mit Hilfe von Verlobungsringen aus Silber ist es dennoch möglich, den Heiratsantrag mit einem nicht all zu teuren SchmuckstĂĽck zu unterstreichen.Â

Kleines Budget, große Pläne

Die Verlobung stellt den Auftakt für weitere Pläne dar. Denn durch den Heiratsantrag wird eine gewisse Sicherheit vermittelt und man fühlt sich dem Partner zugehörig. Dementsprechend folgen nach der Heirat häufig der Hausbau und die Familienplanung. Diese Zeit stellt meist die schönsten und aufregendsten Jahre im Leben dar.

Die positiven GefĂĽhle werden jedoch getrĂĽbt, wenn man an die Kosten denkt, die mit diesen Ereignissen verbunden sind. Denn da die Deutschen in der Regel schon mit Anfang 30 heiraten, konnten noch keine ausreichenden RĂĽcklagen geschaffen werden. Um also den Geldbeutel zu schonen, versucht man oftmals, mit einem kleinen Budget fĂĽr den Verlobungsring auszukommen.

Das Material bestimmt den Preis

Während der Verlobungsring in anderen Ländern als Prestigeobjekt und Repräsentation des eigenen Wohlstands gilt, zählen für die Deutschen oft andere Werte. Zumeist fokussiert man sich vor allem auf das Design des Ringes. Denn schließlich soll dem Partner bewiesen werden, dass man dessen Geschmack kennt und schätzt.

Nichtsdestotrotz sind den Preisen keine Grenzen gesetzt und Verlobungsringe können leicht vierstellige Beträge kosten. So zeigt sich, dass vor allem 750er Gold, Platin, Weißgold oder Palladium mit hohen Preisen einhergehen. Durch Materialien wie Holz und den Verzicht auf Edelsteine ergibt sich ein Sparpotenzial, doch es ist fraglich, ob die Partnerin mit der getroffenen Wahl glücklich sein wird. Als Alternative bieten sich Verlobungsringe aus Silber an. Sie erfreuen sich großer Beliebtheit und wirken komplett zeitlos, preiswerte Ringe aus diesem Edelmetall bietet beispielsweise dieser Anbieter.

Auch fĂĽr den kleinen Geldbeutel: Verlobungsringe aus Silber

Zur Fertigung von silbernen Verlobungsringen werden häufig Legierungen benutzt, die ĂĽber einen Reinsilber-Anteil von 92,5 Prozent verfĂĽgen. Auch besser bekannt unter dem Namen 925er- oder Sterlingsilber.Â

Das Edelmetall liegt in einer geringeren Preiskategorie, was besonders Studenten und Arbeitnehmern mit einem eher kleinen Budget zugutekommt. Zudem besitzen Verlobungsringe aus Silber ein relativ geringes Gewicht und erhöhen somit den Tragekomfort.Â

Optisch stehen die silbernen Modelle anderen Edelmetallen in nichts nach. Letztendlich hängt die Ă„sthetik allerdings auch von der Verarbeitung, der Qualität und dem Design ab. DarĂĽber hinaus sind Geschmäcker bekanntlich verschieden. Ob ein Verlobungsring aus Silber den WĂĽnschen des Partners entspricht, kann nur individuell entschieden werden.Â

Was verleiht Verlobungsringen aus Silber das gewisse Extra?

Ein einfacher Silberring zeugt von schlichter Eleganz und lässt sich mit jedem Stil kombinieren. Dennoch kann das blanke Silber eintönig und trist wirken. Wer auf der Suche nach etwas Auffälligem ist, kann den Silberring auch ganz leicht aufwerten lassen.Â

Zunächst ist es möglich, auf Modelle zurückzugreifen, die aus mehreren Strängen bestehen. Durch die Verschnörkelungen erscheint ein solcher Verlobungsring verspielt und weist das gewisse Etwas auf. Es stehen allerdings weitere Optionen zur Verfügung.

Verzierung durch einen Edelstein

Auch die Einbettung eines Edelsteins trägt zur einzigartigen Optik des Verlobungsringes bei. Anstatt auf den klassischen Diamanten zu setzen, kann ebenfalls ein farbiger Edelstein gewählt werden. Durch die Verwendung des Geburtssteines oder der Lieblingsfarbe kann man dem Partner zudem eine außerordentliche Freude bereiten.

Persönliche Note durch eine Gravur

Zu guter Letzt zeugt eine persönliche Gravur auf der Innenseite des Ringes von tiefer Verbundenheit der Verlobten. Gerne werden die Initialen und der Jahrestag eingraviert. Ein liebevoller Spruch oder eine individuelle Nachricht sind ebenfalls ein ganz besonderes Highlight.Â