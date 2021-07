Ferienwohnungen am Balkan richtig vermarkten

Ferienwohnungen am Balkan sind eine gute Investition. Zumindest dann, wenn sie eine hohe Auslastung haben. Denn eine leer stehende Ferienimmobilie ist ein echter Geldfresser. Wie aber lassen sich Ferienwohnungen auf dem hart umkämpften Markt am besten vermarkten?

Die Lage allein ist nicht entscheidend

Viele Besitzer von Ferienwohnungen nehmen eine geringere Mietauslastung ungefragt hin, wenn die Immobilie etwa ab vom Schuss liegt. Dabei ist die Lage nicht allein ausschlaggebend dafür, ob das Interessen von Reisenden besteht. Eine gute Ferienwohnung ist auch ohne eine nahe gelegene Attraktion oder Großstadt eine Reise werden. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, die Wohnung für Reisende interessant zu gestalten:

Purer Luxus – bietet die Wohnung eine besondere Ausstattung, ist sie das Highlight der Reise.

Extravagantes Design – eine Wohnung ganz in Pink? Oder ein Haus im originalen 50er-Look? Eine außergewöhnliche Einrichtung macht die Wohnung zu einem Selfi-Paradies und somit ein absoluter Publikumsmagnet.

Die perfekten Gastgeber – wenn die Gäste während ihres Aufenthalts rund um die Uhr versorgt, verwöhnt und mit tollen Events überrascht werden, braucht man keine Sehenswürdigkeit in der Nähe.

Eine passende Marketing-Strategie nutzen

Ob das Ferienhaus absolut außergewöhnlich ist oder ganz einfach ein schöner Rückzugsort für die Familie, die potenziellen Kunden müssen das Angebot leicht finden können. Ein wichtiger Teil der Marketing-Strategie für Ferienhäuser besteht daher in einem erstklassigen Online-Auftritt. Das Angebot muss an allen relevanten Schnittstellen leicht zu finden sein.

Gute Immobilien sind über Makler und Plattformen gelistet, in kostenfreien wie kostenpflichtigen Registerdateien hinterlegt und auf den sozialen Netzwerken auffindbar. Die Werbestrategien sind auf allen Plattformen auf die Kundschaft zugeschnitten.

Es lohnt sich, mit Profis aus der Branche zu arbeiten. Auch ausgefallene Marketing-Strategien wie ein Imagefilm für die Unterkunft sollten genutzt werden.

Langfristig planen und Leerstände korrekt kalkulieren

Wer finanziell darauf angewiesen ist, die Ferienimmobilien dauerhaft zu hohen Raten zu vermieten, sollte die Investition überdenken. Es gibt viele Umstände, die unvorhergesehen zu einem langwierigen Leerstand führen können. Als Besitzer sollte man im Idealfall in der Lage sein, die Ferienwohnung auch ohne Kundschaft problemlos über Wasser halten zu können.

Eine langfristige Finanzplanung hilft dabei, sich einen Überblick über den möglichen Kapitalgewinn zu verschaffen.

Hilfe vor Ort für den besten Service

Oft sind es die kleinen Dinge, die Besucher an eine Unterkunft binden. Ein frischer Blumenstrauß auf dem Esstisch und ein hübsch gefaltetes Handtuch hinterlassen einen bleibenden Eindruck. Wer nicht in der Lage ist, seine Gäste selbst zu empfangen oder die Wohnung für Besucher vorzubereiten, sollten sich zuverlässige Hilfe vor Ort suchen. Die Mitarbeiter sollten genau wissen, was zu tun ist und welche Erwartungen die Gäste an die Unterkunft haben.

Abschließend ist es schön, wenn man mit Gästen auch nach dem Urlaub in Kontakt bleibt und ein persönliches Feedback erbittet. So lässt sich herausfinden, wo es noch Raum für Verbesserungen gibt.