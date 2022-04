Sinnvolle Geldanlage in Krisenzeiten

Wenn weltweit Krisen und Kriege die Schlagzeilen beherrschen, die Inflation immer weiter steigt, sorgen sich viele um ihr Geld, ihre finanzielle Absicherung nach dem Erwerbsleben. Wertsteigerung ist deutlich mehr von Interesse bei vielen. Doch welche Möglichkeiten gibt es und worauf sollte man achten, wenn man auf sinnvolle Geldanlagen setzt?

Viele erinnern sich an den gut gehüteten Schmuck der Großeltern, der an einem sicheren Ort verwahrt worden ist. Was wir damals belächelt haben mitunter, hat auch heute noch große Bedeutung. Tatsächlich treffen viele in unsicheren Zeiten die Entscheidung, ihren Goldschmuck verkaufen zu wollen oder zu müssen.

Obwohl Gold als Wertanlage manchmal durchaus hohen Schwankungen unterliegt, ist es sehr beliebt als Wertanlage. Experten raten allerdings dazu, eher einen Mix aus verschiedensten Anlagen zu tätigen: Gold, Aktienfonds und Zinspapiere beispielsweise, um das Risiko zu senken.

Überblick über die Möglichkeiten einer Wertanlage

Es gilt bei jeder Option, das Risiko abzuwägen und mehrfach zu streuen. Wer auf eine Wertanlage in Form von exklusiven Antiquitäten oder Raritäten setzt, ist damit ebenso schlecht beraten, wie jemand, der gänzlich all seine Reserven auf den nächsten Höhenflug des Bitcoins setzt.

Wertanlagen zur Vermögenssicherung

Sparbuch, Tagesgeld, Festgeld Immobilien Aktien Anleihen EFTs (Exchange Traded Funds) Schmuck, Whisky, Oldtimer, Kunst, Teddybären, Wein Bitcoins Fonds

Checkliste für potenzielle Anleger

Am sinnvollsten ist ein informatives Gespräch mit dem Bankberater des Vertrauens oder einem Finanzberater, der entsprechendes Hintergrundwissen hat. Denn vorab gilt zu klären,

welches Anlageziel gewünscht ist

wie hoch die Risikobereitschaft ist

wie lange die Bindungsdauer sein sollte

welche Vorstellungen über die Rendite bestehen.

Bei der Entscheidung, welche Anlage am besten geeignet ist, spielt natürlich ebenso mit, ob man auf die private Pensionsvorsorge abzielt oder einfach einen Notgroschen auf der Seite haben möchte.

Höhe der Rendite

Risiko des Anlageprodukts

Dauer der Bindung

Konditionen der Kündigung

Es ist ganz wichtig, bei solchen Verträgen auch das Kleingedruckte zu lesen.

Weitere Tipps und Überlegungen rund um Wertanlagen

Im Vergleich zu früher hat das gute alte Sparbuch beinahe wirklich ausgedient. Die niedrigen Zinsen bieten für viele Konsumenten keinen Reiz mehr. Doch sparen scheint ohnehin überholt. Wichtiger ist es wohl, sein Geld anzulegen. Mag es auf den ersten Blick kein hoher Ertrag sein, darf man nicht vergessen, dass „Kleinvieh auch Mist macht“. Sprich, je länger man etwas in seinem Wert steigen lässt, desto lukrativer wird das am Ende.

Gut beratene Investoren streuen das Risiko und überprüfen regelmäßig das Portfolio. Dabei sollte man nicht zwangsläufig einem kurzweiligen Trend folgen, sondern gemeinsam mit dem Berater einen individuellen Plan für die Geldanlage ausarbeiten und diesen auch beibehalten. Ja, das bedeutet mitunter auch mal Verluste. Dann ist ein Rückzug sinnvoll und beschert vielleicht ein Minus, aber manche Spekulation ist dem Herdentrieb zu verdanken und wenn viele Investoren panisch aussteigen, steigert das maximal den Blutdruck, nicht das Bankkonto.

Wer mit Hedgefonds überfordert ist, kann durchaus seine eigenen Vorlieben und Kontakte nutzen. Beispielsweise sind Weine und Wald beliebte Investitionsanlagen. Uhren erfreuen sich auch heute noch großer Beliebtheit für Menschen, die in diesem Bereich ein großes Fachwissen besitzen.