Ungarn – unberührte Natur, Büffel und Thermalquellen

Die unendliche Weite der Puszta, die Donauauen mit einer abwechslungsreichen Flora und Fauna und die unzähligen Thermalquellen verbindet man mit Ungarn. Doch Ungarn ist mehr.

Von einer Vielzahl von unterschiedlichen Völkern erobert und besetzt, finden sich in den Sehenswürdigkeiten fremdländisch anmutende Bauten. Die Fischerbastei des Burgviertels in Budapest erinnert an ein Märchenschloss aus „Cinderella“. Die Fassade erstreckt sich über rund 140 Meter. Die ältesten Kaffeehäuser der ungarischen Hauptstadt zeigen den Einfluss der K.- und K. Monarchie. Das Parlament – eines der bekanntesten Gebäude in Budapest – orientiert sich an den Houses of Parliament in London. 691 Zimmer und 10 Innenhöfe sind das Prunkstück des Gebäudes.

Die St. Stephans Basilika gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und beherbergt Reliquien von König Stephan. Mit einer Höhe von 96 Metern ist die höchst mögliche Bauhöhe, die in Budapest vorgeschrieben ist, erreicht.

Budapest

Die Bed and Breakfasts sind über das gesamte Gebiet der Innenstadt verteilt und lassen sich schnell und einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen, damit Sie schnell von einer Sehenswürdigkeit zu anderen kommen.

B&B bieten auch eine gute und günstige Gelegenheit, Pécs zu erkunden. Von Jugendstil über Barock bis hin zu jüdischen und türkischen Elementen findet sich eine große architektonische Menge in der Stadt des UNESCO-Weltkulturerbes. Türkischer Flair mit Moscheen und Minaretten triff auf christlichen Bischofssitz. Eine Vielzahl an unterschiedlichen Museen erhöht das kulturelle Angebot.

Szeged

Dieses findet sich auch in Szeged, die drittgrößte Stadt Ungarns. Die Szegediner Wochen der geistlichen Musik im Mai oder das Freilichtspielfestival vor der Votivkirche sind Highlights. Als Ort von grausamen Hexenprozessen wurde die Stadt nach dem Hochwasser von 1879 „schöner als je zuvor“ (so Kaiser Franz Joseph) errichtet. Paläste im Jugendstil mit schmiedeisernen Treppenhäusern verleihen der Stadt Eleganz. Eine stattliche Anzahl an Grünflächen bietet die Möglichkeit für Erholung und Sport.

Thermalquellen

Ungarn ist nicht nur bekannt wegen seiner Städte mit historischen Plätzen, sondern wird gerne von Thermenliebhabern besucht. Bük, Heviz und Zalakaros locken mit heißen Quellen. Quellen, die rheumatische Beschwerden lindern, aber auch für die Genesung des Bewegungsapparates zuständig sind. Hévíz bietet mit seinem Thermalsee ein weiteres Badehighlight. Ein hölzerner Badepalast bietet Umkleide- und Rückzugsmöglichkeiten. Ein wohltuendes Bad im 40 Grad heißen See inmitten von Seerosen beruhigt Geist und Körper.

Wer es nicht ganz so heiß mag, kann sich in die Fluten des Balatons stürzen. Strände entlang des Sees sind umgeben von Weinbaugebieten und vulkanischen Hügeln. Der Nationalpark Balaton bietet Unterkunft für viele Tierarten. Unter anderem ist es die Heimat von rund 200 Büffeln.

Beschaulicher und ruhiger geht es am Kleinen Balaton zu. Ursprünglich ein Sumpfgebiet besteht, dient er heute als Sumpffilter für den Balaton.