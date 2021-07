Ungarn: Nationalbank kündigt Strategie für grünes geldpolitisches Instrumentarium an

Die Ungarische Nationalbank (NBH) hat eine Strategie für ein grünes geldpolitisches Instrumentarium verabschiedet, mit dem sie überwachen wird, wie bestimmte geldpolitische Instrumente eingesetzt werden können, um Preisstabilität und ökologische Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, sagte der stellvertretende Präsident der NBH, Barnabás Virág. Es ist klar, dass es unmöglich ist, Wirtschaftswachstum zu erreichen, wenn die Umweltbedingungen ignoriert werden, sagte Virág auf einer Pressekonferenz und fügte hinzu, dass „jeder auf den Klimawandel reagieren muss“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Als Teil der neuen Strategie hat der Währungsrat der Zentralbank beschlossen, im August ein Programm zum Ankauf von grünen Hypothekenanleihen zu starten, gefolgt vom Green Home Programm im Oktober, sagte er. Das Green Home Programm, ein Vorzugskreditprogramm in Höhe von 200 Milliarden Forint (568 Mio. EUR), zielt darauf ab, den Kauf oder Bau von „hoch energieeffizienten“ Häusern zu unterstützen, sagte der stellvertretende Präsident.

Im Rahmen des Programms wird die Zentralbank den Banken eine 0%ige Refinanzierung zur Verfügung stellen, die zu einem maximalen Festzins von 2,5% an private Kreditnehmer verliehen wird. Kreditnehmer, die an dem Programm teilnehmen, können Kredite bis zu 70 Millionen Forint mit Laufzeiten von bis zu 25 Jahren aufnehmen. In der Zwischenzeit will die NBH mit dem Programm zum Ankauf von grünen Hypothekenanleihen durch gezielte Käufe zur Entwicklung des heimischen Marktes für grüne Hypothekenanleihen beitragen, so Virág. Die Bank werde das Programm überprüfen, wenn das Kaufvolumen von 200 Milliarden Forint erreicht sei, fügte er hinzu. Die NBH werde in den kommenden Wochen weitere Details des Programms mit den Marktteilnehmern besprechen, sagte Virág.