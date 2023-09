Ungarische Nationalbank belässt den Leitzins bei 13,0 Prozent

Die ungarischen Währungshüter haben auf ihrer regulären Sitzung am Dienstag den Leitzins bei 13,0 % belassen. Gleichzeitig verengte der Währungsrat den Zinskorridor weiter, wobei das untere Band um 50 Basispunkte auf 12,0 % und das obere Band um 250 Basispunkte auf 14,0 % gesenkt wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In einer nach der Sitzung veröffentlichten Erklärung sagte der Rat, dass sich die Lücke zwischen den im Rahmen von Tagestendern angebotenen eintägigen Schnelleinlagen der NBH – die derzeit bei 14,0 % liegt – und dem Leitzins schließen wird, wobei der Leitzins für drei Tage, vom 27. bis 29. September, auf das Instrument gezahlt wird; danach werden die Schnelleinlagen-Tender eingestellt. „Durch die Schließung der Lücke zwischen dem Zinssatz für die täglich fälligen Schnelleinlagen und dem Basiszinssatz wird die Geldpolitik in eine neue Phase eintreten, die die Möglichkeit bietet, ein einfacheres Instrumentarium zu entwickeln, das an das veränderte Umfeld angepasst ist“, heißt es in der Erklärung. Der Rat erklärte, dass der Basiszinssatz der Zentralbank ab dem 27. September zum effektiven Zinssatz der Ungarischen Nationalbank wird. Ab dem 1. Oktober wird die Nationalbank den Basissatz sowohl auf die Pflichtreserven – mit Ausnahme des Teils, für den keine Zinsen gezahlt werden – als auch auf die freiwilligen Reserven zahlen. Bis zum Inkrafttreten des neuen Rahmens wird die NBH eine wirksame geldpolitische Transmission durch Schnelltender für Tagesgelder sicherstellen, die zum Basiszinssatz ausgeschrieben werden, hieß es.

Unterdessen veröffentlichte die Zentralbank am Dienstag auch die Hauptzahlen ihres vierteljährlichen Inflationsberichts. Die NBH schätzt die durchschnittliche jährliche Inflationsrate für 2023 auf 17,6-18,1 %, verglichen mit einer Spanne von 16,5-18,5 % in ihrer vorherigen Prognose, die im Juni veröffentlicht wurde. Die Zentralbank geht davon aus, dass die durchschnittliche jährliche Inflation im Jahr 2024 auf 4,0-6,0 % und im Jahr 2025 auf 2,5-3,5 % fallen wird. Die Bank senkte ihre BIP-Wachstumsprognose für 2023 auf -0,5-0,5 % gegenüber der vorherigen Prognose von 0-1,5 %. Für die Jahre 2024 und 2025 rechnet die NBH mit einem Wachstum von 3,0-4,0 %. Auf einer Pressekonferenz im Anschluss an die Sitzung erklärte der stellvertretende NBH-Präsident Barnabás Virág, dass die politischen Entscheidungsträger mit der Senkung des effektiven Zinssatzes um 100 Basispunkte „die Normalisierung des außergewöhnlichen Zinsumfelds abgeschlossen“ hätten.