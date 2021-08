Löhne in Ungarn im Mai um 8,2 Prozent gestiegen

Die Durchschnittslöhne in Ungarn sind im Mai um 8,2 % gestiegen, wie das Statistische Zentralamt (KSH) mitteilte. Die durchschnittlichen Bruttolöhne betrugen 431.600 Forint (1.204 EUR), während der Nettoverdienst 287.000 Forint betrug – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Bruttolöhne ohne Berücksichtigung von Prämien beliefen sich auf 402.900 Forint, was einem jährlichen Anstieg von 7,8% entspricht. Die Bruttolöhne im privaten Sektor stiegen um 6,7 %, während die Gehälter im öffentlichen Sektor um 10,6 % zunahmen. In den ersten fünf Monaten des Jahres stiegen sowohl die Brutto- als auch die Nettodurchschnittslöhne im Jahresvergleich um 9,4 %.

Der Staatssekretär im Ministerium für Innovation und Technologie (ITM), Sándor Bodó, wies darauf hin, dass die Löhne selbst in der schwierigsten Zeit der Coronavirus-Epidemie gestiegen seien. Gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Sender M1 erklärte er, dass im Zuge der sukzessiven Erhöhungen des Mindestlohns seit 2010 der Lohn für ungelernte Arbeiter von 73.500 Forint auf 167.400 Forint gestiegen sei, während der Lohn für Facharbeiter von 89.500 Forint auf 219.000 Forint gestiegen sei, was sich auch auf die Löhne im Allgemeinen ausgewirkt habe.

Er sagte, dass in Zukunft neue staatliche Maßnahmen erforderlich seien, um dem Lohnwachstum einen neuen Impuls zu geben, und dass eine der Fragen in der Umfrage der Nationalen Konsultation die Höhe des Mindestlohns betreffe. Bodó fügte hinzu, dass die Regierung wahrscheinlich gegen Ende des Jahres Entscheidungen über die Gewährleistung eines weiteren Lohnwachstums treffen wird.

Dávid Németh, Analyst der K&H Bank, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur MTI, dass der Arbeitskräftemangel die Löhne nach oben treiben könnte, obwohl die steigende Inflation die Reallöhne abflachen würde. Er sagte, dass das Ergebnis des Mindestlohns im nächsten Jahr und danach ein wichtiger Faktor dafür sein wird, wie weit die Löhne weiter steigen werden. Sollte die Inflation bis Mitte 2022 in die Nähe von 3 % zurückkehren, könnte das Reallohnwachstum wieder das Niveau von vor der Pandemie von etwa 7 % erreichen.

Péter Virovácz von der ING Bank wies auf die leichte Verlangsamung des durchschnittlichen Lohnwachstums im Mai hin, das dennoch lebhaft blieb, und führte dies auf die Art und Weise zurück, wie die Löhne im öffentlichen Sektor festgelegt werden, was zu einem zweistelligen Wachstum führte. Im Unternehmenssektor hat sich das Lohnwachstum im Mai jedoch deutlich verlangsamt. Etwaige Auswirkungen des Arbeitskräftemangels auf die Löhne würden sich in den Juni-Daten zeigen, sagte er. Virovácz sagte, dass das Lohnwachstum in diesem Jahr bei etwa 9 % liegen dürfte.