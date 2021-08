Konjunkturmaßnahmen erhöhen Haushaltsdefizit im Juli auf 1.803,7 Milliarden Forint

Das ungarische Haushaltsdefizit auf Cashflow-Basis, ohne Berücksichtigung der Kommunalverwaltungen, erreichte Ende Juli 1.803,7 Mrd. Forint (5,09 Mrd. EUR) und weitete sich aufgrund von Konjunkturmaßnahmen aus, so das Finanzministerium in einer vorläufigen Veröffentlichung von Daten am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





„Die jüngsten Maßnahmen zur Unterstützung von Investitionen, zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Unterstützung von Familien haben erhebliche Mittel in der Wirtschaft hinterlassen“, so das Ministerium. „Um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, ist es notwendig, die unterstützende Finanzpolitik in diesem Jahr fortzusetzen. Eine weitere Stimulierung des bereits begonnenen Wachstums wird uns ebenfalls helfen, in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum von 5,5 % zu erreichen“, fügte es hinzu.

Der Zentralhaushalt wies Ende Juli ein Defizit von 1.620,9 Mrd. Forint auf, die Sozialversicherungsfonds schrieben rote Zahlen in Höhe von 221,9 Mrd. Forint, und die einzelnen staatlichen Fonds wiesen einen Überschuss von 39,1 Mrd. Forint auf. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres wies der zentrale Haushalt ein Defizit von 2.165,0 Mrd. Forint auf.

Das Ministerium stellte fest, dass die Einnahmen aus der Körperschaftssteuer, der Mehrwertsteuer, der Einkommenssteuer und den Sozialversicherungsbeiträgen im Zeitraum Januar-Juli 2021 höher waren als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Einnahmen wurden jedoch erheblich durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie und die damit verbundenen Arbeitgeberleistungen, die Senkung der Sozialversicherungssteuer von 17,5 % auf 15,5 % sowie durch höhere Lohnabflüsse und den Anstieg der Durchschnittseinkommen beeinflusst, fügte es hinzu.

Unter den Ausgabenposten hob das Ministerium die Ausgaben für den Ausbau des Straßennetzes (172,9 Mrd. Forint), die Verkehrsprogramme (123,1 Mrd. Forint) und die Unterstützung zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit (91,8 Mrd. Forint) hervor, die durch die Coronavirus-Krise erforderlich wurden.