Regierungsvertreter: Der Westen hat aus Libyen, Irak und Syrien nichts gelernt

Die derzeitige Situation in Afghanistan zeige, dass der Westen „nichts gelernt“ habe und nach Libyen, Irak und Syrien auch in Afghanistan „Ruinen, Hunderttausende von Opfern, politisches Chaos, eine Schreckensherrschaft von Extremisten und Millionen von Emigranten“ hinterlassen werde, sagte der Staatssekretär des Außenministeriums, Levente Magyar, gegenüber öffentlich-rechtlichen Medien – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die ungarische Regierung werde jedoch nicht zulassen, dass das ungarische Volk „den Preis für den Dilettantismus der Großmächte zahlen muss“, so Magyar. Ungarn weigere sich, die Welle von Migranten aufzunehmen, die vor dem Chaos in Afghanistan fliehen würden, fügte der Staatssekretär hinzu. Er sagte, die Türkei baue eine 300 km lange Mauer entlang ihrer Grenze zum Iran, „weil sie weiß, dass bald eine riesige Welle von Migranten auf dem Weg nach Europa über sie kommen wird“. Diese Bedrohung beunruhige auch Ungarn, sagte Magyar, fügte jedoch hinzu, dass die Regierung in der Lage sei, ihr entgegenzuwirken, wie sie es bei früheren Migrationswellen getan habe.