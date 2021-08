Erstes Flugzeug der Evakuierungsmission trifft in Budapest ein

Das erste ungarische Flugzeug, das an einer Evakuierungsmission aus Afghanistan teilnimmt, wird voraussichtlich gegen Mitternacht in Budapest landen, sagte ein Staatssekretär des Außenministeriums – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Levente Magyar sagte, dass sich unter den Menschen, die mit dem ungarischen Flugzeug ankommen, viele Afghanen und eine beträchtliche Anzahl ungarischer und amerikanischer Staatsangehöriger befinden. Er fügte hinzu, dass „Dutzende von Amerikanern“ mit Flugzeugen, die die ungarische Armee für die Rettungsaktion eingesetzt hat, aus Afghanistan evakuiert werden. Er lehnte es ab, weitere Einzelheiten zu nennen, solange die Evakuierung im Gange ist. Er sagte, der Zeitrahmen für die Evakuierung sei „extrem begrenzt“, und fügte hinzu, entweder würden die Amerikaner die Operation beenden oder die Taliban würden „die Umstände des Waffenstillstands ändern“.

Magyar erwähnte auch „Anschuldigungen“, dass Ungarn und die ungarische Regierung „unsensibel in Bezug auf humanitäre Faktoren“ gewesen seien. Eine am Freitag einberufene Sondersitzung der NATO-Außenminister, an der er in Vertretung von Außenminister Peter Szijjártó teilnahm, sei „völlig nutzlos“ gewesen, da „wir nichts tun können, um die Situation in Afghanistan rückwirkend zu verbessern“. Zum jetzigen Zeitpunkt, fügte er hinzu, „können wir nur über die Bewältigung der Folgen sprechen“.

Magyar sagte, es sei „inakzeptabel“, dass viele Afghanen, die für eine Evakuierung in Frage kämen, den Flughafen erreichten, nachdem sie sich den Taliban gestellt hätten, und dann von den Amerikanern mit der Begründung zurückgehalten würden, der Flughafen sei voll. Er sagte, er habe dem US-Außenminister bei der NATO-Videokonferenz gesagt, dass alle Mittel eingesetzt werden müssten, um die Situation zu ändern.

Am Samstag sagte er, dass „ein Rinnsal“ von Ungarn und ihren afghanischen Verbündeten nach draußen gelassen worden sei. Magyar sagte, Ungarn arbeite mit den Amerikanern zusammen, um den Einlass von Menschen auf dem Flughafen von Kabul zu beschleunigen. Er sagte voraus, dass sich „Massen von Menschen“ aus Afghanistan auf den Weg nach Europa machen werden. „Wir können dies nur bewältigen, indem wir vor Ort Hilfe anbieten, vor allem indem wir nicht zulassen, dass diese Menschen unkoordiniert nach Europa strömen“, fügte er hinzu.