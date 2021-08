Ungarn will Dolmetschern in Afghanistan helfen

Der Staatssekretär des Außenministeriums, Levente Magyar, erklärte, die ungarische Regierung prüfe, wie sie denjenigen helfen könne, die in den letzten 20 Jahren als Dolmetscher oder in anderen Funktionen für die ungarischen Truppen in Afghanistan gearbeitet haben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Er betonte, dass Ungarn und die USA militärische Verbündete seien, fügte jedoch hinzu, dass die USA die Macht hätten, auf der internationalen Bühne Dinge zu tun, die kein anderes Land tun könne. „Offensichtlich hätte der Rückzug nicht so gehandhabt werden sollen“, sagte Magyar. „Was wir jetzt in Kabul und anderen Teilen Afghanistans sehen, ist beängstigend, und ich denke, … es könnte eine Ära der Migration und des internationalen Terrorismus einleiten, die wir nicht wollten und vielleicht hätten vermeiden können.“

Magyar sagte, Ungarn müsse darauf vorbereitet sein, bald mit einem ernsthaften Migrationsdruck konfrontiert zu werden. Wenn Migranten, die aus Afghanistan fliehen, es durch die Türkei schaffen, könnten sie innerhalb weniger Tage die südliche Grenze Ungarns erreichen.