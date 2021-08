Ungarn: Mehr als 1 Million Fragebögen der Nationalen Konsultation ausgefüllt

Laut der Facebook-Seite der Regierung haben bisher 1.035.000 Menschen den Fragebogen der Nationalen Konsultation der Regierung ausgefüllt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





In der Umfrage werden die Meinungen der Menschen zu einer Reihe von Themen wie Migration, Steuerrückerstattungen für Familien, Pandemiebekämpfung, verfassungsrechtlicher Schutz von Familienbeihilfen, das neue Gesetz zum Kinderschutz und die Impfstoffproduktion in Ungarn abgefragt. Die meisten Fragebögen wurden per Post zurückgeschickt, aber viele Befragte haben sich dafür entschieden, die Umfrage online auszufüllen, heißt es in der Erklärung. Die Ungarn haben bis zum 25. August Zeit, den Fragebogen zurückzusenden.