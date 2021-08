Wie ist die Rechtslage von CBD in Deutschland?

Die derzeitige Verwendung von CBD-Derivaten, die aus Hanf hergestellt werden, ist in vielen Ländern legal, während sie in einigen anderen Ländern nicht legal ist, da der Anbau von Hanf in diesen Ländern illegal ist und somit auch die Derivate der Öle, die aus dieser Pflanze gewonnen werden. CBD-Produkte sind in Deutschland legal, wobei die Verwendungszwecke von Aspekt zu Aspekt variieren.

Auch wenn viele Länder macht die Verwendung von CBD-Öl legal ist es nicht die Ursache, wenn hoch aus Hanf im Gegensatz zu den THC, die illegal ist in vielen Ländern der Welt wegen der Spur von hoch aus Hanf abgeleitet, um es angebracht. In den meisten europäischen Ländern ist der Konsum von Produkten auf CBD-Basis, die nicht mehr als 0,2 % THC enthalten, erlaubt und legal, mit Ausnahme von Ländern wie Slowenien und Kroatien, die den Konsum von Cannabis oder von Cannabisprodukten wie CBD mit einem strengen Gesetz illegal machen.

So kaufen Sie diese Produkte

Obwohl viele europäische Länder die Verwendung von CBD legalisieren, haben viele Nutzer das Problem, wo sie diese Produkte kaufen können, da viele nicht in der Produktion sind, während einige sogar Produkte herstellen, die nicht den Anforderungen der Gesetze entsprechen, die die Verwendung dieser Cannabisderivate regeln.

Die Gesetze und Vorschriften rund um CBD

Hanföl und andere Cannabisprodukte haben sich in letzter Zeit geändert, da viele Länder die Verwendung der Produkte nun legalisieren, während sie in der Vergangenheit gegen das Gesetz verstoßen haben. In Kanada und den Vereinigten Staaten ist die Verwendung von CBD mit einem THC-Gehalt von nicht mehr als 0,3 % legal, sofern es mit dem dortigen Cannabisgesetz übereinstimmt. Das Vereinigte Königreich hatte früher noch ein Verbot für die Verwendung von Cannabis und allen daraus hergestellten Produkten und hob dieses Verbot angesichts des aktuellen Stands der Verwendung von CBD in der Welt auf, hat aber den Prozentsatz von CBD, der legal ist. Südafrika hat ein spezielles Gesetz, das die Verwendung von aus Cannabis gewonnenen Produkten mit einer maximalen Tagesdosis von 20 Milligramm mit nicht mehr als 0,001 % THC und nicht mehr als 0,0075 % CBD regelt. Viele asiatische Länder haben sehr strenge Gesetze für den Konsum von Cannabis und Cannabisprodukten wie CBD.

In vielen Ländern der Welt ist CBD bereits heute legal, auch wenn viele andere aus Cannabis gewonnene Produkte möglicherweise nicht legal sind. Einige dieser Länder haben Standards für ihre CBD-Produkte, da sie nicht wollen, dass diese einen hohen Prozentsatz an THC und anderen Cannabisderivaten enthalten. In einigen Jahren dürften auch viele andere Länder ihre strengen Gesetze für aus Cannabis gewonnene Produkte wie CBD-Öl gelockert haben, da sich die Welt auf seine Verwendung für medizinische Zwecke und Forschung zubewegt.

