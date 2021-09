Außenminister Szijjártó kritisiert Umgang der EU mit Afghanistan

Während einer „ernsten und manchmal harten“ Debatte über die Situation in Afghanistan kehrten die Brüsseler Institutionen und einige Mitgliedstaaten bei einem Treffen am Freitag zum „2015er-Kurs“ im Umgang mit der Migration zurück, so Ungarns Außenminister Péter Szijjártó – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Am Rande eines informellen Treffens der EU-Außenminister auf Schloss Brdo in der Nähe von Kran in Slowenien kritisierte Péter Szijjártó die EU-Staats- und Regierungschefs dafür, dass sie „auf den Weg von 2015 zurückgefallen sind, obwohl ständig davon gesprochen wird, die Fehler der Migrationskrise von 2015 nicht zu wiederholen“. Die Minister sprachen auch darüber, die Taliban aufzufordern, denjenigen, die das Land verlassen wollen, die freie Ausreise zu ermöglichen. Dies, so Szijjártó, sei „in der Tat eine Einladung an jeden Afghanen, der das Land verlassen will“.

Szijjártó warnte davor, dass dies eine „sehr gefährliche und unverantwortliche Position“ sei und eine weitere Welle der Massenmigration auslösen könnte, da die Hälfte der 39 Millionen Einwohner Afghanistans schon vor der Machtübernahme durch die Taliban von humanitärer Hilfe gelebt habe, während es mindestens 4 Millionen Binnenflüchtlinge gebe. Er fügte jedoch hinzu, dass die Tschechische Republik, Polen, Kroatien und Ungarn „ziemlich entschieden gegen die Migration argumentiert“ hätten.

Afghanistan sei „eine der Brutstätten des Terrorismus“, sagte Szijjártó und fügte hinzu, dass ein Exodus der Afghanen „eine Gelegenheit für Hunderte oder Tausende von Terroristen bieten könnte, nach Europa zu kommen“.