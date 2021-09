Ungarn ist eines der Zentren der Automobilindustrie in der Welt

In Ungarn befindet sich eines der Zentren der weltweiten Automobilindustrie, sagte der Außen- und Handelsminister am Freitag bei einer Jubiläumsfeier von Audi Hungaria – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Der Sektor sei von entscheidender Bedeutung für den Neustart der nationalen Wirtschaft, fügte er hinzu. Péter Szijjártó sagte, dass der Sektor seine Produktion in der ersten Hälfte des Jahres 2021 um 31 % gesteigert habe und dass sein Gesamtwert bis Ende des Jahres zum ersten Mal 10.000 Milliarden Forint (285,1 Mrd. EUR) übersteigen könnte. Szijjártó sagte, dass 90,5 % der Produkte des Sektors im Ausland verkauft werden, wobei Ungarn der weltweit drittgrößte Exporteur von Benzinmotoren, der fünfte bei Batterien und der sechste bei Dieselmotoren ist.

„Audi trägt in hohem Maße zur außergewöhnlichen internationalen Wettbewerbsfähigkeit des ungarischen Automobilsektors bei“, sagte er und bemerkte, dass Ungarn „nicht mehr nur ein Ort für die Herstellung von Teilen oder die Montage“ sei und dass ungarische Ingenieure zu globalen Entwicklungen beitrügen. Er fügte hinzu, dass Audi plane, die Entwicklungen in seinem Werk in Győr, im Nordwesten Ungarns, zu erweitern und sich dabei auf Elektromobilität und Digitalisierung zu konzentrieren.

Es wird erwartet, dass der Automobilsektor auch zum Plan der Regierung beiträgt, das ungarische BIP in diesem Jahr auf 5,5 % zu steigern, sagte der Minister. Das Audi Hungaria-Werk in Győr ist das drittgrößte Entwicklungszentrum der Audi AG weltweit und beschäftigt über 500 Entwickler.