EU billigt Fördergebietskarte 2022-2027 für Ungarn

Die Europäische Kommission hat die ungarische Fördergebietskarte für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2027 nach den EU-Beihilfevorschriften genehmigt, teilte die Kommission mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





In der ungarischen Fördergebietskarte werden die ungarischen Regionen, die für regionale Investitionsbeihilfen in Betracht kommen, auf der Grundlage der am stärksten benachteiligten Regionen definiert und die Beihilfehöchstintensitäten in den förderfähigen Regionen festgelegt, erklärte die Kommission. Nach den überarbeiteten Leitlinien für Regionalbeihilfen kommen Regionen, in denen 82,09 % der ungarischen Bevölkerung leben, für regionale Investitionsbeihilfen in Frage. Diese Regionen gehören zu den am stärksten benachteiligten Gebieten in der EU mit einem Pro-Kopf-BIP von weniger als 75 % des EU-Durchschnitts, so die Kommission weiter.

Die Beihilfehöchstintensität für Großunternehmen in den Regionen Pest, Südtransdanubien, Nordungarn und der nördlichen Tiefebene liegt bei 50 %, in den Regionen Mitteltransdanubien und Westtransdanubien bei 30 %. „In diesen Gebieten können die Beihilfehöchstintensitäten für Investitionen mittlerer Unternehmen um 10 Prozentpunkte und für Investitionen kleiner Unternehmen um 20 Prozentpunkte für Erstinvestitionen mit beihilfefähigen Kosten von bis zu 50 Millionen Euro erhöht werden“, heißt es in der Erklärung weiter.

„Die überarbeiteten Leitlinien, die von der Kommission am 19. April 2021 angenommen wurden und am 1. Januar 2022 in Kraft treten, ermöglichen es den Mitgliedstaaten, die am stärksten benachteiligten europäischen Regionen bei ihrem Aufholprozess zu unterstützen und die Unterschiede in Bezug auf den wirtschaftlichen Wohlstand, das Einkommen und die Arbeitslosigkeit zu verringern – Kohäsionsziele, die im Mittelpunkt der Union stehen“, hieß es. „Sie bieten den Mitgliedstaaten auch mehr Möglichkeiten, Regionen zu unterstützen, die mit Übergangsproblemen oder strukturellen Herausforderungen wie der Entvölkerung konfrontiert sind, um einen vollen Beitrag zum grünen und digitalen Wandel zu leisten“, heißt es in der Erklärung weiter.