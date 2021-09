Danubius-Auslastung in Wellness-Hotels am Balaton über 80 Prozent

Die Auslastung der All-Inclusive-Wellness-Hotels von Danubius Hotels und der Unterkünfte rund um den Balaton lag den ganzen Sommer über bei über 80%, teilte das Unternehmen mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





In Budapest lag die Auslastung während der Sommermonate im Durchschnitt bei 50-70 %, obwohl die Hotels am Wochenende des Nationalfeiertags am 20. August voll belegt waren, so Danubius Hotels. Die Buchungen deuten auf eine Auslastung von 70 % in den Wellness-Hotels des Unternehmens außerhalb der Hauptstadt und von 50 % in Budapest während der Herbstmonate hin, sagte Marketingleiterin Judit Gál.