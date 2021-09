Áder erörtert ungarische Wasserwirtschaft im Podcast

Präsident János Áder hat mit Bálint Horváth, dem Geschäftsführer von Pureco, einem ungarischen Unternehmen, das Wasserreinigungssysteme in afrikanischen Ländern installiert, über die Aktivitäten ungarischer Wasserwirtschaftsunternehmen im In- und Ausland gesprochen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Áder wies darauf hin, dass 90 % der Abwässer in Afrika ungereinigt in natürliche Gewässer geleitet werden, was eine „enorme Belastung“ darstellt. Außerdem werden die Wasserressourcen übernutzt, was in einigen Jahrzehnten zu Wassermangel führen dürfte, sagte er. Horváth wies darauf hin, dass Pureco im Mai ein Abwasserreinigungssystem in Ghana installiert hat. Das von dem Unternehmen selbst entwickelte Reinigungssystem ermögliche es, die dort behandelten Abwässer wieder in natürliche Gewässer einzuleiten, ohne dass von ihnen ein Infektionsrisiko ausgehe, sagte er. Experten der Regionalen Wasserwerke Donau schulen derzeit lokale Fachleute in der Bedienung der Anlage, sagte er.

Pureco hat an allen Budapester Wassergipfeln teilgenommen und das Forum genutzt, um sein Netzwerk in Ägypten und anderen Ländern im Einklang mit der südlichen Öffnungsstrategie der Regierung auszubauen, sagte Horváth.

Áder wies darauf hin, dass Budapest vom 29. November bis zum 5. Dezember die Nachhaltigkeitsmesse Planet Budapest 2021, eine erweiterte Version der Gipfeltreffen, organisiert. Zu dieser Veranstaltung werden mehr als 160 Aussteller aus den Ländern der Visegrad-Gruppe erwartet, sagte er. Der Podcast Blue Planet (Kék bolygó) des Präsidenten wird bis dahin wöchentlich ausgestrahlt und jede Woche einen der Teilnehmer vorstellen, sagte er.