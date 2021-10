Zahl der Insolvenzen in Ungarn wird bis Ende 2021 um 20 Prozent steigen

Laut einer Analyse des Kreditversicherers Euler Hermes wird die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Ungarn in diesem Jahr voraussichtlich um 20 % auf über 5.150 steigen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Tünde Bujdosó, verantwortlich für das Risikomanagement bei Euler Hermes, sagte, dass die Zahl der Insolvenzen in der ersten Jahreshälfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18 % gestiegen sei. Sie stellte fest, dass die Zahl der Insolvenzen in diesem Jahr immer noch niedriger ist als 2019, dank der schneller als erwarteten Erholung der Weltwirtschaft, der wirtschaftlichen Anreize in Ungarn und einer schnelleren Rückkehr zur Normalität im Land aufgrund der hohen Impfquote.

Einige Sektoren bleiben jedoch exponiert: die Zahl der Insolvenzen im Tourismus- und Gaststättengewerbe erreichte im ersten Halbjahr 190, was einem Anstieg von 36 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2019 entspricht, und die Zahl der Insolvenzen im Baugewerbe stieg um 40 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Euler Hermes geht davon aus, dass höhere Rohstoffpreise, der Mangel an Chips, Unterbrechungen der Lieferkette und der Druck, technologische Investitionen zu tätigen, die Zahl der Insolvenzen bei den lokalen Automobilzulieferern erhöhen werden.