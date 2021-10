Ungarn: Arbeitnehmer müssen sich impfen lassen

Die Regierung hat beschlossen, den Arbeitgebern das Recht einzuräumen, eine Impfung gegen Covid-19 als Voraussetzung für eine Beschäftigung zu verlangen, um die Sicherheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten, so der Stabschef des Ministerpräsidenten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Der Staat als Arbeitgeber wird die Maßnahme ebenfalls anwenden, und die Bürgermeister werden das Recht haben, diese Vorschrift in den Gemeinderäten einzuführen, sagte Gergely Gulyás bei einer regelmäßigen Pressekonferenz. Er sagte, die Regierung habe auch beschlossen, das Tragen von Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln ab dem 1. November wieder zur Pflicht zu machen und ein Besuchsverbot in Krankenhäusern einzuführen. Mit diesen Maßnahmen sollen so viele Menschen wie möglich dazu gebracht werden, sich impfen zu lassen.

Alle Epidemieprognosen zeigen, dass während der vierten Welle die Zahl der Infektionen deutlich ansteigen könnte und auch die Zahl der Patienten, die ins Krankenhaus eingewiesen oder an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden müssen, zunehmen könnte, so dass die Situation die Einführung neuer Maßnahmen erfordert, sagte er.

Die Zahl der Infektionen ist in Ländern mit einer höheren Durchimpfungsrate niedriger, und „je niedriger die Durchimpfungsrate ist, desto tragischer wird die Situation“, so Gulyás. Ungarn gehöre zu den besten Ländern in der Region, liege aber immer noch unter dem EU-Durchschnitt, sagte er. Arbeitgebern das Recht einzuräumen, Impfungen vorzuschreiben, sei von Arbeitgeberverbänden empfohlen worden, fügte er hinzu.