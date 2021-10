Gewerkschaften protestieren gegen Anordnung der Arbeitgeber, Covid-Impfungen zu verlangen

Der Ungarische Gewerkschaftsbund (MASZSZ) erkennt die Bedeutung der Impfung gegen das Coronavirus an, bezeichnete jedoch in einer am späten Donnerstag veröffentlichten Erklärung einen Regierungsbeschluss, der es Arbeitgebern erlaubt, von ihren Angestellten Covid-Impfungen als Voraussetzung für die Arbeit zu verlangen, als „inakzeptabel“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Der MASZSZ beklagte, dass die Gewerkschaften zu dieser Maßnahme nicht konsultiert wurden, und erklärte, dass bei ihrer Einführung „eine Reihe von Fragen ungeklärt“ bleiben. Die Maßnahme, die in einem am Donnerstag veröffentlichten Regierungserlass beschrieben wird, erlaubt es den Arbeitgebern, Arbeitnehmer, die der Aufforderung zur Impfung nicht nachkommen, für ein Jahr in unbezahlten Urlaub zu schicken und ihnen danach zu kündigen, wenn sie ihre Covid-Impfung noch nicht erhalten haben.

MASZSZ wies darauf hin, dass bisher nur Arbeitnehmer unbezahlten Urlaub beantragen konnten, so dass diese Angelegenheit nicht in die Zuständigkeit der Arbeitgeber fiel. Sie warnte davor, dass Arbeitgeber ihre neuen Befugnisse „missbrauchen“ könnten, um Entlassungen zu beschleunigen. Der MASZSZ erklärte, die Bereitschaft der Ungarn, sich gegen Covid impfen zu lassen, könne durch andere Maßnahmen als solche, die „die Position der Arbeitgeber stärken und gleichzeitig die Verletzlichkeit der Arbeitnehmer erhöhen“, gefördert werden.