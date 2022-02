Oberstes Gericht lehnt Anträge gegen die Impfpflicht für Arbeitnehmer ab

Das Verfassungsgericht hat Klagen zurückgewiesen, wonach ein Regierungserlass, der es Arbeitgebern ermöglicht, ihre Angestellten zur Impfung gegen das Coronavirus zu verpflichten, verfassungswidrig ist und abgeschafft werden sollte. Dies geht aus einem am Freitag auf der Website des Gerichts veröffentlichten Urteil hervor – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Nach dem Erlass ist ein Arbeitgeber befugt, seine Angestellten anzuweisen, sich innerhalb eines bestimmten Zeitraums gegen das Coronavirus impfen zu lassen, und diejenigen, die sich weigern, zu zwingen, unbezahlten Urlaub zu nehmen. Nach dem Dekret ist der Arbeitgeber außerdem befugt, diejenigen, die sich weigern, sich impfen zu lassen, innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten zu entlassen. In ihrem Antrag machten die zwanzig Kläger geltend, dass die Rechtsvorschriften die verfassungsmäßigen Grundrechte in unverhältnismäßiger Weise einschränken und das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit verletzen. Sie argumentierten ferner, dass die Verordnung diejenigen ungeimpften Arbeitnehmer diskriminiere, deren Arbeitgeber „die Notwendigkeit einer Impfung feststellt“.

Der Erlass verletze auch das Recht der Arbeitnehmer auf Selbstbestimmung und Würde, so die Kläger. In seinem Urteil wies das oberste Gericht die Forderungen zurück und stellte fest, dass ein Arbeitnehmer nach dem Arbeitsgesetzbuch gegen eine Entscheidung seines Arbeitgebers vor einem Arbeitsgericht Einspruch erheben und sich dann an das Verfassungsgericht wenden kann. Die Kläger hätten diese erste Möglichkeit nicht ausgeschöpft, sondern sich direkt mit einer Verfassungsbeschwerde gegen die betreffenden Rechtsvorschriften an das Verfassungsgericht gewandt, die das oberste Gericht zurückwies, weil sie die rechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen nicht erfüllte.