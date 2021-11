Einzahlungsbonus, Gratiswetten & Co. – diese Wettbonus-Arten gibt es

Sportwetten liegen voll im Trend. Dementsprechend kämpfen die Buchmacher um die Gunst der Kunden, da es sehr viele Anbieter auf dem Markt gibt. Das sollte man sich zunutze machen, denn oft warten attraktive Willkommensangebote, wenn man sich bei einem Wettanbieter neu registriert. Doch was gibt es eigentlich für Bonusarten? Und welche Wettboni sind besonders attraktiv?

Zunächst lohnt es sich, einen ausführlichen Wettbonus Vergleich durchzuführen, denn so findet man die besten Bonusangebote. Sicherlich ist dabei jedem der klassische Einzahlungsbonus bekannt, bei dem man eine Einzahlung tätigt und der Buchmacher diesen Betrag verdoppelt. Doch die Buchmacher haben häufig noch andere Boni in ihrem Programm.

Gratiswetten und Wetten ohne Risiko

Manche Wettanbieter stellen neben dem Einzahlungsbonus Gratiswetten zur Verfügung. Dabei bekommt man Guthaben geschenkt. Der Buchmacher Betano zum Beispiel vergibt derzeit einen höheren Betrag an Freiwetten. Der deutsche Wettanbieter Mybet splittet seine Gratiswetten auf und so erhalten Neukunden hier aktuell ebenfalls einen Bonus, mit denen sie Wetten platzieren können. Geht ein Tipp verloren, so verändert sich das Guthaben auf dem Wettkonto nicht.

Die Wette ohne Risiko ist ähnlich zur Gratiswette. Hier wird ein Betrag gesetzt, der bei einer verlorenen Wette ersetzt wird. Der Branchenführer Tipico ist beispielsweise dafür bekannt, seinen Kunden Wetten ohne Risiko anzubieten.

Cashback Bonus und Mobile Bonus

Die Buchmacher Bwin und BildBet gehen beim Willkommensbonus einen etwas anderen Weg. Anstatt Neukunden einen klassischen Einzahlungsbonus anzubieten, offerieren sie einen sogenannten Cashback Bonus. Das bedeutet, dass der Einsatz der ersten Wette erstattet wird, sollte diese nicht gewinnen. Bei Bwin und BildBet sind so aktuell stolze Summen drin, mit denen erneut gewettet werden kann. Der Vorteil eines Cashback Bonus ist das Fehlen von Umsatzbedingungen, die es beim klassischen Einzahlungsbonus gibt.

Beim Mobile Bonus bekommt man Guthaben geschenkt, wenn man per Smartphone oder Tablet wettet. Mittlerweile verfügt fast jeder Buchmacher über eine eigene Sportwetten App und mit dem Mobile Bonus kann man diese ausgiebig testen.

Zudem bekommt man bei manchen Buchmachern einen Bonus, wenn man sich erfolgreich verifiziert hat.

Der klassische Einzahlungsbonus

Diese Form des Bonus ist am beliebtesten. Denn meist wird hier die erste Einzahlung verdoppelt. Doch man sollte sich bei diesen Angeboten die Umsatzbedingungen ganz genau anschauen, denn diese variieren sehr stark. So ist es entscheidend, wie oft der Bonus umgesetzt werden muss, damit das Geld vom Wettkonto am Ende auf dem eigenen Bankkonto landet. Auch die Mindestquote ist entscheidend. Hier sollte die Hürde nicht zu hoch liegen. Ein Auge sollte man ebenfalls auf den Bonuszeitraum werfen. Dieser ist im Optimalfall nicht zu eng bemessen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es bei den Buchmachern sehr viele interessante Angebote gibt, mit fairen Bedingungen. So kann sich jeder Wettliebhaber das für sich Passende aussuchen und im besten Fall von den Boni profitieren.