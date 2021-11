Áder fordert Nachhaltigkeit in Großstädten

Nachhaltige Städte brauchen engagierte Stadtoberhäupter und gute Ideen, sagte Präsident János Áder in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Viele dieser Ideen und Initiativen werden den Besuchern der Nachhaltigkeitsausstellung und des Gipfels „Planet Budapest 2021“ vom 30. November bis 5. Dezember vorgestellt, so Áder, der die Schirmherrschaft über die Veranstaltung übernommen hat. Laut Áder werden bis 2050 voraussichtlich drei Viertel der Bevölkerung in Großstädten leben, wobei jede Woche etwa eine Million Menschen in die Städte ziehen. Während es 1960 nur wenige Städte mit mehr als 5 Millionen Einwohnern gab, gibt es heute 31 mit mehr als 10 Millionen Einwohnern, fügte er hinzu.

Dieser hohe Konzentrationsgrad bringe schwerwiegende Belastungen in Bezug auf Energie- und Wasserverbrauch, Abfallwirtschaft, Verkehr und Umweltverschmutzung mit sich, so Áder. Dies stellt nicht nur eine Herausforderung für die Nachhaltigkeit dar, sondern bringt auch extreme Wetterbedingungen wie Sturzfluten und Hitzewellen mit sich, die mit einer hohen Bevölkerungsdichte einhergehen. Es wurde prognostiziert, dass bis zum Jahr 2050 die gleiche Menge an neuer Infrastruktur gebaut werden muss, wie in den letzten 2.000 Jahren insgesamt errichtet wurde. Alte Stadtviertel müssen im Hinblick auf die Energieeffizienz umgestaltet werden, und es werden neue Grünflächen benötigt, um die Luftqualität zu verbessern und die zunehmende Hitze zu reduzieren.

Die Stadtoberhäupter können bei der Lösung solcher Nachhaltigkeitsprobleme eine Schlüsselrolle spielen, sagte er. Budapest und andere ungarische Großstädte gehören einer internationalen Initiative an, deren Ziel die Klimaneutralität bis 2050 ist, so der Präsident. Etwa 260 Städte, Provinzen und Länder mit 1,7 Milliarden Einwohnern, die die Hälfte des weltweiten BIP ausmachen, sind Teil dieser Initiative, sagte er und fügte hinzu, dass ihr Erfolg von einer guten Planung abhänge.