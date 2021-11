Varga: „Festung Ungarn steht noch“

Ungeachtet des Urteils des Europäischen Gerichtshofs „lassen wir keine Migranten herein; die Festung Ungarn steht noch“, sagte Justizministerin Judit Varga in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Mit Blick auf die Situation an der polnischen und litauischen Grenze zu Weißrussland begrüßte Varga die Äußerungen europäischer Politiker, „die früher gegen die Idee von Zäunen waren und sie jetzt unterstützen“. Sie bezeichnete es als „irrational und moralisch fragwürdig“, dass Ungarn von Geldstrafen und Vertragsverletzungsverfahren bedroht wird, wenn es anderen Ländern erlaubt ist, dies zu tun. Varga bestand darauf, dass Ungarn für den Bau eines Zauns entlang seiner Südgrenze, ein Projekt im Wert von 1,6 Milliarden Euro, eine Entschädigung erhalten sollte. „Bislang wurde nur 1 % dieses Betrags erstattet“, sagte sie. Die Vertragsverletzungsverfahren, fügte die Ministerin hinzu, sollten ausgesetzt werden, solange die EU „keine praktikable Lösung für den Umgang mit der Migration“ habe.

Ungarns Grundsatz, dass die Entscheidung über die Einreise in die EU außerhalb der Gemeinschaftsgrenzen getroffen werden sollte, werde nun auch von anderen Mitgliedstaaten geteilt, sagte sie. Auf eine Frage antwortete Varga, dass das EU-Recht nur in Bereichen, die in die Zuständigkeit der EU fallen, Vorrang vor der nationalen Gesetzgebung haben sollte. In den EU-Verträgen sei klar festgelegt, welche Bereiche in den Zuständigkeitsbereich der EU und welche in den der Mitgliedstaaten fallen.