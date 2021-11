Beschränkungen für Reisende aus dem südlichen Afrika

Ungarn schließt sich einer Reihe anderer Länder an, die den Flugverkehr aus dem südlichen Afrika einschränken, um eine dort entdeckte hoch mutierte Variante des Coronavirus einzudämmen, so das Informationszentrum der Regierung (KTK) am Samstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Der EU-Rat debattierte am Freitag über Reaktionsmaßnahmen auf die neu identifizierte südafrikanische Coronavirus-Variante B.1.1.529 und empfahl, eine „Notbremse“ zu ziehen und vorübergehende Beschränkungen für nicht lebensnotwendige Reisen aus dem südlichen Afrika zu verhängen.

Nach einem am Samstag im Amtsblatt „Magyar Közlöny“ veröffentlichten Regierungserlass müssen ungarische Staatsangehörige, die aus dem südlichen Afrika einreisen oder die Region in den letzten zwei Wochen vor ihrer Rückkehr besucht haben, 14 Tage lang in Quarantäne bleiben. Die Einschränkungen gelten für Einreisende aus Botswana, Eswatini, Lesotho, Mosambik, Namibia, der Republik Südafrika und Simbabwe. Ungarische Staatsbürger, die aus der Region zurückkehren, müssen sich in eine ausgewiesene oder offizielle Quarantäne begeben, unabhängig davon, ob sie im Verdacht stehen, sich mit dem Virus infiziert zu haben oder nicht. Das Dekret verbietet allen nicht-ungarischen Staatsbürgern aus der Region die Einreise, mit Ausnahme derjenigen, die von den Behörden eine Sondergenehmigung erhalten haben. Ausländische Staatsangehörige, die eine Einreiseerlaubnis erhalten haben, müssen auch bei negativem PCR-Test 14 Tage lang in Quarantäne bleiben.